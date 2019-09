Connys Schnitzelhaus: Kein Nachfolger in Sicht

Der Schein trügt. Auch wenn die Tafel an der Einfahrt Anderes suggeriert: Connys Schnitzelhaus in Barrien hat den Betrieb eingestellt.

Barrien - Noch nicht mal ein Jahr hat der Betrieb überdauert. Nachdem sich die Geschäftsführerin Conny Helmbold aus privaten Gründen zurückgezogen hatte, führte Betreiber Tobias Kunstmann das Schnitzelrestaurant noch für kurze Zeit selber weiter. Dann zog auch er sich zurück und schloss das Geschäft.

Jetzt sucht der Eigentümer der Immobilie einen Nachmieter für die rund 180 Quadratmeter große Fläche an der B 6. Hausverwalter Thomas Diersch aus Bremen lobt die gute Lage des Hauses. Die Besucher-Frequenz sei „irre hoch“. Daher können er und der Eigentümer sich auch wieder ein Restaurant in den Räumen vorstellen. Offen für neue Ideen seien sie aber auch, so Diersch. Interessenten können sich über drdiersch@hausverwaltung-diersch.de an ihn wenden.

Welche Pläne Tobias Kunstmann, der vor Kurzem auch die Leitung des Restaurants Martini abgegeben hat, jetzt hat, weiß Diersch nicht. „Wir haben Schwierigkeiten, ihn zu erreichen.“

Wer dieser Tage am Schnitzelhaus hält, für den sieht es so aus, als würde das Restaurant am Abend wieder normal öffnen. Die Öffnungszeiten sind angeschlagen, die Tische sind gedeckt, die Speisekarten liegen aus.