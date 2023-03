Chansonnier aus Syke spricht im Interview über Live-Auftritte und Liebe

Von: Frank Jaursch

Tim Fischer und Cora Frost kommen am 1. April nach Syke. © Benno Kraehahn

Tim Fischer ist so etwas wie der „Local Hero“ für das Syker Theaterpublikum. Der wohl erfolgreichste deutsche Chansonnier ist nur eine gute halbe Stunde von dort entfernt in Hude aufgewachsen. Nicht nur deshalb hat er in der Region eine treue Fangemeinde, die die bisherigen sechs Auftritte im Theater stets zu gefeierten Erlebnissen machte.

Syke – Am Samstag, 1. April, ist Tim Fischer zum mittlerweile siebten Mal zu Gast im Theater. Für „Niemand liebt dich so wie ich“ hat er sich doppelte Verstärkung mitgebracht. Neben Pianist Thomas Dörschel steht auch Cora Frost auf der Bühne. Gemeinsam zelebrieren sie Duette aus zwei Jahrhunderten. Vor seinem Gastspiel hatten wir Gelegenheit für ein Interview. Die Fragen stellte Frank Jaursch.

Tim Fischer, Sie sind der Syker Rekordhalter – es gibt keinen Künstler, der so oft wie Sie im Syker Theater aufgetreten ist.

Das ist ja Wahnsinn! Manchmal wundere ich mich selbst. Ich bin ja jetzt gerade 50 Jahre alt geworden. Und wenn ich so zurückblicke, ist mein Leben natürlich – das private, aber auch das künstlerische – wirklich prall gefüllt. Ich hab sehr, sehr viel gearbeitet, hab ja früh angefangen. Mit 16 Jahren hatte ich meine ersten abendfüllenden Programme, dann ging es immer weiter.

Ich bin so glücklich, dass ich so viele schöne Projekte machen und auch mit so vielen interessanten Menschen arbeiten durfte – mit Georg Kreisler beispielsweise oder mit der Schauspielerin Rosel Zech. Es gibt so viele Highlights in meinem künstlerischen Leben. Ich bin einfach dankbar, dass ich nach wie vor auf der Bühne stehen darf und dass das Publikum noch Lust hat, mich zu sehen.

In diesem Jahr stehen Sie nicht allein auf der Bühne. Mit „Niemand liebt dich so wie ich“ zeigen Sie ein Programm aus dem Jahr 1994 noch einmal ...

Richtig. In diesem Fall komme ich ja mit Cora Frost und einem Duette-Abend. Es ist einfach wunderbar, dass wir dieses Programm, das wir vor knapp 30 Jahren uraufgeführt haben, heute wieder spielen können.

Teilweise hat es etwas Skurriles. Man schaut sich gegenseitig in die „gereiften Gesichter“ und das entbehrt manchmal nicht einer gewissen Komik. Und deshalb kommen wir ja auch nach Syke: Wir wollen das Publikum unterhalten und die Liebe und das Leben feiern.

Die erste Version des Programms ist fast 30 Jahre alt. Welche Tim-Fischer-Version gefällt Ihnen persönlich besser?

Ich muss wirklich sagen, die neue. Wir sind künstlerisch, aber auch menschlich gereift. Das ist ja auch mit der Musik so: Gute Musik wird nicht alt. Gute Lieder werden besser. Das ist eben anders als bei Joghurt, der hat ein Verfallsdatum. Mit der Kunst ist es glücklicherweise nicht so. Die ist zeitlos und wird uns wahrscheinlich noch in tausend Jahren etwas zu sagen haben, da es um das komplexe Thema Liebe geht, und die wird nicht aussterben.

Was sind denn die größten Unterschiede zwischen den Konzerten 1994 und 2023?

Wenn man jung ist, ist man ja auch noch ein bisschen einzelkämpferisch unterwegs. Man möchte andere überstrahlen. Das hat sich bei uns glücklicherweise gegeben. Getreu dem Motto „Wem niemals ein Duett gelang, der bleibt ein Narr sein Leben lang“. Wir geben uns jeweils Raum zum Glänzen und versuchen – das ist ja das Geheimnis eines Duetts – auf einen Gleichklang zu kommen. Das funktioniert nur, wenn die „Duettierenden“ gemeinsam an einem Strang ziehen. Man muss zueinander passen, sich aufeinander einstimmen und sich auch mögen. Das Publikum spürt genau, ob ihm einfach nur etwas vorgespielt wird oder ob wirklich Herz hinter den Aussagen steht. Das ist bei Cora Frost und mir absolut gegeben. Wir schätzen einander und respektieren uns.

Auf dieser Basis ist es uns möglich, in die verschiedensten Stimmungen der Lieder einzutauchen. Wir präsentieren Lieder aus zwei Jahrhunderten – von Mozart über Operettenstücke bis hin zu Cindy & Bert. Nichts ist vor uns sicher. Es ist also eine große Trommel musikalischer Buntwäsche, die durch den Schleudergang gejagt wird.

Die Liebe steht als großer Oberbegriff über diesem Abend. Das strahlt ja fast eine süßlich triefende Harmonie aus. Vermissen Sie nicht das Bissige, das Ihnen sonst so liegt, wenn Sie so ein Programm machen?

Wir loten einfach alle Gefühlslagen einer Zweierbeziehung aus. Da herrscht natürlich nicht immer nur Harmonie und eitel Sonnenschein. Es gibt auch Eifersucht und Zwistigkeiten. Hier und da werden auch Giftpfeile abgeschossen. Das Ganze lässt sich künstlerisch wunderbar aufbereiten. Und Cora Frost ist nicht nur eine fantastische Sängerin, sondern hat eine wahnsinnige schauspielerische Gabe. Die Spannung und die Fähigkeit, den Moment zu einem Ereignis zu machen, ist eine ihrer Spezialitäten.

Überraschen Sie sich denn gegenseitig auf der Bühne?

Immer wieder und gerne. Spontaneität ist schon allein deshalb wichtig und richtig, da wir nicht nur miteinander, sondern auch mit dem Publikum spielen. Das wird bei uns sehr stark einbezogen. Ich fordere beispielsweise auch eine Dame aus dem Saal auf, mit mir den „Letzten Tanz“ des Popavantgardisten Christian Anders zu tanzen, was mir eine Riesenfreude bereitet. Da wird Cora natürlich eifersüchtig …

Es ist ungefähr sechs Jahre her, seit Sie zuletzt hier in Syke waren. In der Welt ist seitdem viel passiert. Ist für Sie der Blick auf Musik und auf Auftritte ein anderer als vor sechs Jahren?

Ja, absolut! Wir Künstler sind sehr dankbar, dass wir wieder arbeiten können und die Menschen – auch das ältere Semester – sich wieder ohne Bedenken in Theaterräume traut, ohne Angst vor Ansteckung zu haben. Ich glaube, der „Corona-Drops“ ist jetzt langsam endgültig gelutscht, und das ist auch gut so.

Wir stehen ja nicht nur unter dem finanziellen Gesichtspunkt auf der Bühne. Für uns Künstler ist die Begegnung mit dem Publikum existenziell. Wir leben von Emotionen und dem direkten Austausch. Das kann weder das Internet noch Netflix herstellen oder ersetzen. Die erlebten Momente im Theater sind echt und nicht konservierbar. Man nimmt einen Teil der Atmosphäre mit und schwelgt noch eine Zeit in diesem Rausch. Das ist die Magie des Moments, die dem Publikum so gefehlt hat. Das Echte erleben.

Ansonsten – ja: Die Welt hat sich geändert. Wer hat schon damit gerechnet, dass Europa noch mal in eine solche Kriegssituation gerät. Einfach grauenvoll. Ich glaube, das Schlimmste für viele Menschen ist das Gefühl der Hilflosigkeit. Natürlich kann man spenden, um zu helfen, aber die wirklichen Drähte werden ja ganz woanders gezogen. Aber in diesen Zeiten ist es gerade wichtig, sich auf all die schönen und positiven Dinge im Leben zu konzentrieren, zum Beispiel auf niveauvolle Unterhaltung.

Stichwort Spenden. Das hat ja Tradition bei Ihnen, wird es wieder eine Spendensammlung am Ende des Konzertes geben?

Ja natürlich. Wir kommen nach der Vorstellung ins Foyer des Theaters und werden für die Aidshilfe Bremen sammeln. Das ist so wichtig – gerade für diese Institution. Es ist so viel weggebrochen in den letzten Jahren. Es konnten keine Benefiz-Konzerte stattfinden und natürlich auch keine Sammelaktionen nach Konzerten, weil die ja auch alle abgesagt wurden. Das hat ein großes finanzielles Loch gerissen. Die Ehrenamtlichen brauchen jetzt mehr denn je unsere volle Aufmerksamkeit und Unterstützung. Deshalb kommen Cora, Thomas und ich mit Sektkübeln ins Foyer, stehen für Gespräche und Autogramme, aber vor allem für Spenden bereit. Wir würden uns freuen, wenn da ordentlich was zusammenkäme. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, denn in der Vergangenheit war Syke, was Spenden anbelangt, immer äußerst großzügig.

Sie sind ja nicht weit von hier aufgewachsen – ist das eher ein Standortvorteil oder Nachteil für Syke?

Das ist schön, weil es ja fast ein Heimspiel für mich ist. Und das zeigen mir die Menschen auch immer und erzählen: „Wir haben dich schon als kleinen Jungen auf dem Stadtfest in Oldenburg gesehen und kommen seitdem regelmäßig zu deinen Konzerten.“ Das ist fast eine familiäre Begegnung. Einfach schön, weil man eine lange Verbundenheit spürt. Ich mag Syke, auch weil kulturell wirklich viel stattfindet. Was Vera Köster präsentiert, ist wirklich unglaublich! Das hat zur Folge, dass es hier eben auch ein sehr anspruchsvolles Publikum gibt. Da kann sich der Künstler so richtig ins Zeug schmeißen und zeigen, was er draufhat.

Zum Abschluss bekommen Sie noch Gelegenheit, Werbung zu machen: Warum sollten die Syker sich am 1. April unbedingt auf den Weg ins Theater machen?

Weil sie einen glänzenden Pianisten, eine tolle Sängerin und einen tollen Sänger auf der Bühne erleben werden, die sich ganz und gar dem Thema Liebe widmen. Und das ist kein Scherz.