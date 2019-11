Cécile Verny in Syke: Die Klaviatur der Gefühle heißt Jazz

Konzert in der Kreissparkasse

+ © Jantje Ehlers Scheinbar spielerisch leicht über mehr als drei Oktaven: Cécile Verny beim Auftritt in Syke. © Jantje Ehlers

Syke - Von Ruth Cordes. „Jazz ist Vielseitigkeit – wir sind der rote Faden“: So beschreibt Cécile Verny selbstbewusst das, was sie tut. Und man kann ihr dankbar sein, dass sie den Leitsatz ihrer Band so prägnant komprimieren kann. Denn Jazz ist eine Lebenseinstellung, Stimmungen und individuellen Lebenserfahrungen unterworfen und abbildend.