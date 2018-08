Einige Busrouten in Syke ändern sich für sechs Wochen

Syke - Im Bereich des Syker Schulzentrums kommt es ab kommendem Montag bis voraussichtlich Montag, 21. September, zu Bauarbeiten verbunden mit einer halbseitigen Sperrung der Ernst-Boden-Straße. Das teilt Eckhard Spliethoff, Pressesprecher des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) mit.

Damit werde die Fahrtrichtung von der B 6 kommend zum Bahnhof/Bassumer Landstraße für voraussichtlich sechs Wochen gesperrt sein. Das betrifft auch den öffentlichen Personennahverkehr: Die Buslinien 102 (Bremen Hbf – Syke Bahnhof) und 150 (Bruchhausen-Vilsen – Syke Bahnhof) sowie diverse schulorientierte Linien (102T, 103, 105, 106, 107, 119, 151, 153, 194, 163, 228) müssten Umwege in Kauf nehmen.

Die genannten Linien werden die Haltestelle „Syke, An der Weide“ im Zeitraum der Bauarbeiten nur in Fahrtrichtung B 6 bedienen, berichtet Spliethoff. „In Richtung des Syker Bahnhofs wird diese Haltestelle nicht angefahren.“ Als Ersatzhaltestelle für die schulorientierten Linien diene das Schulzentrum. Wer mit der Linie 150 zum Bahnhof gelangen will, solle ersatzweise die Haltestelle „Alte Waldstraße“ nutzen.

Während der Bauarbeiten soll die Linienführung in Richtung Bahnhof über die Strecke „Hachedamm – Mittelweg – Nordstraße – Bahnhofstraße“ verlaufen. Damit die Busse keine Probleme beim Manövrieren bekommen, ist ein einseitiges Parkverbot auf der Strecke geplant.

Für Fahrgäste der Linie 102 in Fahrtrichtung Bahnhof entfalle darüber hinaus die Haltestelle „Syke, Kreismuseum“. Die Punkte „Herrlichkeit“, „Alte Waldstraße“ und „Schulzentrum“ werden in Richtung Bahnhof in anderer Reihenfolge bedient, heißt es. Die Durchbindung der Schnellbusfahrten der Linien 102/150 sei auch während der Baumaßnahme sichergestellt. Aufgrund der Bauarbeiten müssten auf allen genannten Linien mit Verspätungen gerechnet werden, erklärt Spliethoff.

Wer sich näher über die Baustellenfahrpläne informieren möchte, findet im Internet weitere Angaben.

