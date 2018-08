Burkhard Balz: Europa wird nicht auseinanderbrechen

Syke - Nach neun Jahren als Europaabgeordneter wechselt Burkhard Balz Anfang September in den Vorstand der Bundesbank. Während seiner Abschiedstour durch seinen Wahlbereich schaute Balz für ein Interview auch bei der Kreiszeitung vorbei. Die Fragen stellte Hans Willms.

Herr Balz, was war in der Rückschau Ihr größer Erfolg als Europaabgeordneter?

Burkhard Balz: Als größten Erfolg würde ich sicherlich mein Engagement bei der Aufarbeitung der Finanzkrise bezeichnen. Wir haben über die Jahre viele neue Regeln erlassen, die die Finanzmärkte in Europa sicherer gemacht haben. Als Berichterstatter des Parlaments war ich daran maßgeblich beteiligt.

Wo haben Sie denn da ganz konkret mitgearbeitet?

Balz: Ich war Berichterstatter für Solvency II, das ist eine Richtlinie, die die Eigenkapitalregeln für europäische Versicherer festschreibt. Menschen, die zum Beispiel eine Lebensversicherung haben, können durch diese neue Richtlinie davon ausgehen, dass die Versicherungen künftig stärker überprüft werden und so auch noch stabiler dastehen können. Das war ein sehr konkreter Beitrag zum Verbraucherschutz.

Noch nie war Europa derart zerstritten wie heute. Wie frustriert sind Sie angesichts der wachsenden Kompromisslosigkeit vieler Regierungschefs?

Balz: Ich bin nicht frustriert, sondern ernüchtert. Sicherlich hat sich hier in Europa in den vergangenen Jahren einiges getan, und die Rolle einzelner Regierungschefs gefällt weder mir noch meiner Fraktion der europäischen Volksparteien. Am Ende wird Europa nur dann funktionieren, wenn sich wirklich alle am Verhandlungstisch in Brüssel kompromissbereit zeigen. Diese Bereitschaft würde ich mir von dem einen oder anderen Regierungschef deutlich mehr wünschen.

Auf einer Skala von null bis zehn: Wie optimistisch sind Sie, dass Europa nicht eines Tages doch noch auseinanderbricht, sondern als Einheit weiter bestehen bleibt? Und warum?

Balz: Ganz klar eine Zehn, ohne jede Abstufung. Warum? Weil ich in den letzten Monaten den Eindruck gewonnen habe, dass selbst Europa-Skeptiker unter den Regierungschefs gesehen haben, wie wichtig am Ende die Europäische Union doch ist.

Warum ist die Europäische Union so wichtig?

Balz: Man braucht die EU, um bestimmte Interessen in einer sich immer schneller wandelnden Welt durchzusetzen, man braucht die EU, um die Lebensbedingungen der Menschen auf unserem Kontinent insgesamt weiter zu verbessern und man braucht die EU, damit wir auch zukünftig sicher und in Freiheit zusammen leben können.

Anfang September treten Sie Ihr Amt als Vorstand der Bundesbank an. Was qualifiziert Sie mehr für dieses Amt: Ihre Zeit als Europaabgeordneter oder die 20 Jahre bei der Commerzbank?

Balz: Ich glaube, beides qualifiziert mich für die neue Aufgabe. Ich bringe eine breite Erfahrung aus dem Bankenbereich mit, und ich habe in den letzten etwas mehr als neun Jahren sehr intensiv im Bereich der Finanzmarktregulierung gearbeitet. Ich habe gesehen, wie Finanzmärkte funktionieren. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss, in dem ich tätig gewesen bin, war eben auch für den Euro und die Europäische Zentralbank zuständig. Die Welt der Zentralbanken ist mir also auch durch meine Tätigkeit im Europaparlament nicht ganz fremd.

Vermutlich auch deshalb hat Sie die Süddeutsche Zeitung einmal als Bankenversteher bezeichnet und kritisiert, als Mitglied im EU-Sonderausschuss zur Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise hätten Sie mehr die Interessen von Banken als die von Verbrauchern vertreten. Wie sehr ärgern Sie sich über diese Kritik?

Balz: Ich habe mich darüber gar nicht geärgert, weil diese Kritik bloß aus dem linken politischen Lager gekommen ist. Das ist normales politisches Geschäft. Ich habe die Überschrift „Der Bankenversteher“ eher als positiv wahrgenommen, weil es ja nicht so schlecht ist, wenn man in einem Ausschuss sitzt, der mit Banken, Versicherungen, Börsen und Fondsgesellschaftern zu tun hat, und dann eben auch in genau diesem Zusammenhang als Versteher bezeichnet wird.

Bundesbank-Chef Jens Weidmann könnte im nächsten Jahr den Vorsitz der Europäischen Zentralbank übernehmen. Wäre es für Sie vorstellbar, ihn im Falle eines Falles zu beerben und den Vorsitz bei der Bundesbank zu übernehmen?

Balz: Darüber mache ich mir keine Gedanken, und diese Frage stellt sich jetzt auch überhaupt nicht. Ich glaube, dass Jens Weidmann ein exzellenter Präsident der Europäischen Zentralbank sein würde, und ich persönlich wünsche mir auch, dass er diesen Schritt macht. Außerdem ist es in der Vergangenheit häufig so gewesen, dass die neuen Präsidenten der Bundesbank meistens von außen gekommen sind. Und ich sitze ja schon jetzt ab September im Vorstand.

Als Europaabgeordneter waren Sie viel unterwegs, hatten sehr viel mit Menschen zu tun. Ihre neue Aufgabe hört sich ein bisschen nach dröger Büroarbeit an. Was reizt Sie ganz besonders an Ihrem neuen Job?

Balz: Also ich erwarte keinesfalls dröge Büroarbeit. Mit dröge ist die Arbeit ohnehin nicht korrekt bezeichnet. Die Bundesbank hat mit sehr vielen spannenden Themen zu tun. Und da will ich gerne mit daran arbeiten. Ich freue mich sehr auf diese neue berufliche Herausforderung.

Was ist denn Ihrer Ansicht nach das derzeit spannendste Thema?

Balz: Da können Sie anfangen beim Thema „Target 2“ , das ja derzeit überall in der Öffentlichkeit steht, da geht’s um die Frage, wie man zum Beispiel mit Themen aus anderen Ländern – Stichwort Iran – umgeht, oder darum, wie man zukünftig das Clearing gestalten möchte, was ja gerade im Zusammenhang mit dem Brexit ein großes Thema ist. Und schließlich ist die Bundesbank natürlich primär für die Finanzstabilität der Bundesrepublik zuständig. Allein das in der bisherigen hervorragenden Form zu gewährleisten, ist schon eine riesige Aufgabe.

Es heißt ja immer so schön, man geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Welches Auge ist denn heute größer?

Balz: Momentan ist das weinende Auge noch größer. Das liegt sicherlich auch daran, weil ich mich derzeit auf der Abschiedstour durch den Wahlbereich befinde. Da kommen natürlich sehr viele tolle Erinnerungen der letzten Jahre hoch, ich treffe noch einmal alte Freunde und Weggefährten.

Ich hätte mir auch gut vorstellen können, die Region hier einige Jahre in Brüssel zu vertreten, aber dann kam eben Anfang des Jahres dieses interessante Angebot, gerade für mich als Mann vom Fach eine außerordentlich reizvolle Aufgabe. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass das lachende Auge dann ab September sehr schnell deutlich großer wird.