Buntes Halbjahresprogramm der Syker Gästeführer: Jetzt auch für Hunde

Von: Frank Jaursch

Teilen

Mit Hund (und Hirschbeinen): Sabine Neugebauer freut sich auf ihre erste Gästeführung, die sie und ihren Labrador-Rüden Merlin am 14. Juli ins Friedeholz – und zu den Wald-Weg-Zeichen – führt. © Frank Jaursch

In der zweiten Jahreshälfte bieten die Syker Gästeführer fast ein Dutzend Veranstaltungen an: für Neubürger, Geschichtsinteressierte, Gourmets – und Hunde.

Syke – Über Nachwuchssorgen können die Syker Gästeführer derzeit nicht klagen: Gleich vier neue Mitglieder hat das Team um Ernst Bochnig in diesem Jahr begrüßt. Einige von ihnen wagen in den kommenden Monaten den Sprung ins „echte“ Gästeführer-Leben – und das zudem mit durchaus kreativen Ideen.

Mit ihrem Angebot tragen die „Neuen“ vorbildlich dazu bei, dass sich auch das Angebot des zweiten Halbjahres wieder abwechslungsreich und mit der einen oder anderen Überraschung präsentiert. Insgesamt elf Gästeführungen gibt es von Juli bis Dezember. Anmeldungen nimmt, soweit nicht anders vermerkt, das Bürgerbüro unter 04242/164 314 oder per E-Mail an buergerbuero@syke.de entgegen. Die Angebote im Einzelnen:

„Die goldene Zeit des Schweinehandels“ steht am Freitag, 7. Juli, im Mittelpunkt. Nicht jeder Syker weiß, dass die Stadt einst zu beträchtlichem Wohlstand kam, weil der Syker Bahnhof einer der größten Umschlagplätze im ganzen Land war. Wer Einzelheiten, Anekdoten und Bilder sehen und hören möchte, ist bei der Führung richtig. Anmeldung bis 5. Juli im Bürgerbüro.

Eine Führung für Mensch und Hund im Friedeholz bietet Sabine Neugebauer am Freitag, 14. Juli, an. Mit ihrem Hund Merlin möchte die frisch zertifizierte Gästeführerin zeigen, wie sich ein Spaziergang für Menschen und Hunde interessanter gestalten lässt. Vor der Gästeführungs-Premiere hält sich die Nervosität der Sykerin noch in Grenzen. „Ich bin es ja gewohnt, hier eine Gruppe durchs Friedeholz zu führen – nur ohne Erzählen.“ Neugebauer führt unter anderem eine Nordic-Walking-Gruppe durch den Forst.

Bei ihrer Führung möchte sie Ideen vermitteln, wie man einen Spaziergang zu einer kurzweiligen und für Hund und Menschen interessanten Angelegenheit machen kann. „Gerade während der Brut- und Setzzeit kann man den Tieren damit ein bisschen was bieten.“ Sie nennt ein Beispiel: Man könne den Hund auf einen Baumstumpf steigen lassen. „Wenn ich von ihm erwarte, dass er alle vier Pfoten auf den Baumstumpf stellt, dann hat er auch alle vier Pfoten draufzustellen – oder zum Beispiel auch nur die Vorderpfoten.“

Ihre Führung hat Platz für sechs Personen plus Hund. Anmeldung bis 12. Juli im Bürgerbüro.

Der Weinhof in Henstedt-Halbetzen ist das Ziel der Gästeführung am Freitag, 4. August. Sie beginnt mit einer Wanderung über den Nienstedter Leichenweg. Im Weinhof gibt es dann Information zur Hofgeschichte und eine Weinprobe. Anmeldungen bis 2. August bei Gästeführerin Elke Butt, 04242/1798.

Verschiedene Baumarten und ihre ökologische Bedeutung werden den Teilnehmern der Gästeführung am Freitag, 1. September, nähergebracht. Ort des Geschehens ist der Wald am Krusenberg („Barrier Schweiz“). Anmeldungen bis zum 30. August beim Bürgerbüro.

Vom Hohen Berg aus geht es am Dienstag, 12. September, zu einem Erlebnisrundgang, bei dem nicht nur die Geschichte des markanten Aussichtspunktes im Mittelpunkt steht, sondern auch die Gewinnung von sauberem Trinkwasser: Das Wasserwerk in Ristedt ist ein Ziel der Gästeführung, die schließlich auf dem Nabu-Gelände am Hohen Berg endet. Eine Anmeldung ist bis zum 7. September beim Bürgerbüro möglich.

Eine Käse-Erlebnistour mit dem E-Bike führt die Teilnehmer am Samstag, 7. Oktober, in den Naturpark Wildeshauser Geest – inklusive drei Haltestationen mit kulinarischen Kostproben. Bis zum 4. Oktober können sich Interessierte anmelden.

Nicht nur, aber auch an Neubürger richtet sich die Gästeführung am Sonntag, 8. Oktober, die sich gezielt mit der Geschichte der Stadt, Institutionen und Freizeitangeboten befasst. In die Stadtgeschichte geht es auch am Freitag, 3. November, bei der Führung auf dem jüdischen Friedhof der Stadt. Das Bürgerbüro nimmt bis zum 1. November Anmeldungen an.

„Syke kulinarisch“ heißt es wieder an zwei Terminen: Zwischen mehreren Probierstationen gibt es am 17. November und am 1. Dezember Syker Geschichte(n) zu hören. Auch hier ist das Bürgerbüro Ansprechpartner für Anmeldungen.

Dazwischen – am Dienstag, 21. November, – feiert Katrin Wiemers ihre Feuertaufe als Gästeführerin. Sie bringt den Teilnehmern die Geschichte des Hansa-Hauses und des benachbarten Hansa-Kinos näher. Anmeldungen sind dabei noch bis zum 17. November möglich.

Von Frank Jaursch