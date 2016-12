Ein bunter Haufen guter Taten

Bürgerstiftung verteilt 115 Geschenke

+ © Heinfried Husmann 115 bunte Geschenke warten auf die Auslieferung in den kommenden Tagen. © Heinfried Husmann

Syke - Von Frank Jaursch. Was für ein Ergebnis: 115 Wunschzettel hatte die Bürgerstiftung in diesem Jahr an den Wunschzettelbaum gehängt. Und auch in diesem Jahr werden alle Wünsche erfüllt. Dass die Aktion auch in ihrer achten Ausführung erfolgreich wird, liegt an mehreren Faktoren.

Zum einen haben sich die Besucher der Weihnachtlichen Kulturtage wieder als ausgesprochen spendabel erwiesen. Allein 85 Wunschzettel wurden während des zweitägigen Syker Weihnachtsmarktes vom Wunschbaum genommen. Wer sich für einen Zettel entschieden hatte, besorgte ein passendes Geschenk – das konnte entweder einer der Wünsche sein oder auch ein anderes passendes Geschenk im Wert von maximal 30 Euro.

Auch die Schreiber der übriggebliebenen 30 Zettel gehen nicht leer aus: Ihrer nahm sich die Bürgerstiftung an, kaufte Geschenke. „Das fällt uns in diesem Jahr besonders leicht“, erklärt Vorstandsmitglied Carola Damm-Heuser, „dank der Spende von der Realschule.“ Die Schüler hatten bei ihrem Weihnachtsbasar reichlich Geld eingenommen und schließlich beeindruckende 1.300 Euro an die Bürgerstiftung gespendet.

Da zudem auch noch mehr als 120 Euro im Spenden-Sparschwein waren, das bei den Weihnachtlichen Kulturtagen aufgestellt wurde, macht die Stiftung sozusagen noch einen „Gewinn“ bei der Sache.

In den vergangenen Jahren hatte Damm-Heuser einen unerwünschten Trend ausgemacht – immer mehr vermeintlich Kinderwünsche entpuppten sich als Wunsch für die Eltern. Ein kleiner Hinweis im Anschreiben an die Familien hat aber in diesem Jahr dafür gesorgt, dass sich dieses Phänomen „drastisch reduziert hat“.

Gestern trafen sich Mitglieder des Vorstands und des Stiftungsrates bei Brigitte Haase: Dort hatte sich in den vergangenen Wochen ein großer Haufen guter Taten in Form von liebevoll verpackten Geschenken angesammelt. Die acht Besucher waren gekommen, um den eigenen Kofferraum mit Geschenken zu füllen und sich auf den Weg zu den Beschenkten zu machen.

Eine ordentliche Aufgabe, lächelt Carola Damm-Heuser: „Einige werden wohl mehrmals fahren müssen. Aber bis Heiligabend ist ja noch ein bisschen Zeit.“