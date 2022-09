Nach drei Jahren Corona-Pause: Bürgerstiftung plant Bürgermahl in Syke

Von: Michael Walter

Teilen

Bereit für mehr: Das Bürgermahl der Bürgerstiftung Syke geht – endlich! – in die nächste Runde. © Bürgerstiftung

Am 6. November soll das Bürgermahl endlich wieder stattfinden.

Syke – Klar: In fünf Wochen kann theoretisch noch viel passieren. Praktisch sieht es aber danach aus, als könnte die Syker Bürgerstiftung Anfang November nach drei Jahren Zwangspause wieder Gäste zum Bürgermahl empfangen: Im festlich-eleganten Rahmen, mit Drei-Gänge-Menü, guten Gesprächen und einem Gastvortrag zu einem aktuellen Thema. Der Rahmen dafür steht. Und die ersten Anmeldungen gehen bei der Bürgerstiftung bereits ein. „Wir sind optimistisch“, sagt Vorsitzender Ralf Michel.

Sonntag, 6. November, ist der Tag. Der Saal der Kreissparkasse bietet von 11 bis 14 Uhr das Forum. Und das Thema des Gastreferenten ist so aktuell wie nur irgendwas: Umweltforscher Professor Josef Settele spricht über „die Triple-Krise“ und erläutert dabei den Zusammenhang zwischen Klimakrise, Artensterben und Pandemien, den er entdeckt hat.

Im dritten Versuch soll es klappen

Welch gutes Gespür der Vorstand der Bürgerstiftung dabei hatte, unterstreicht der Fakt, dass sie Josef Settele ursprünglich bereits Anfang 2020 eingeladen hatte. Da zeichnete sich die Corona-Pandemie gerade erst fern am Horizont ab. Das Bürgermahl 2020 fiel dann aus. Und auch 2021 machte Corona den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Jetzt soll es im dritten Versuch klappen: „Josef Settele ist bei der Stange geblieben. Das freut uns sehr“, sagt Ralf Michel. „Die Zeit hat gezeigt, wie richtig wir mit dem Thema gelegen haben.“

Michel und sein Vorstandsteam sind realistisch angesichts der von vielen vorhergesagten Herbst-Welle und steigender Infektionszahlen. „Wir haben das Thema im Blick. Aber wir lassen uns nicht ins Bockshorn jagen.“ Bis Ende Oktober könnte die Stiftung immer noch die Reißleine ziehen. Michel glaubt aber, dass das nicht nötig sein wird.

Prof. Dr. Josef Settele ist der Gastredner beim Bürgermahl am 6. November. © Künzelmann, UFZ

70 bis 90 Teilnehmer waren in den früheren Jahren immer normal. Ob das auch diesmal so sein wird? „Wir trauen uns. Wir wissen allerdings nicht, ob sich auch die Gäste trauen“, sagt Michel.

Bürgermahl: ein Angebot an alle

Das Bürgermahl ist grundsätzlich ein Angebot an alle. Aus der Vergangenheit weiß Ralf Michel: Ein Teil der Besucher kommt wegen des feierlichen Ambientes, und ein Teil kommt wegen des Themas. „Es kostet natürlich auch Geld.“ 60 Euro ruft die Stiftung pro Person auf. „Das ist der Selbstkostenpreis.“ Für ein mehrgängiges Menü, alle Getränke und den Vortrag. Und Spenden darüber hinaus werden normalerweise erwartet. „Ja – das ist der Sinn“, sagt Michel.

„Was da reinkommt, macht den Großteil der Summe aus, die wir für unsere Projektarbeit ausgeben.“ Und er schränkt sofort wieder ein: „Das steht dieses Jahr aber ausdrücklich nicht im Mittelpunkt!“ Nach drei Jahren Zwangspause sei jetzt eben eine besondere Situation. „Wir freuen uns einfach, dass das Bürgermahl überhaupt wieder stattfinden kann. Wenn uns dann jemand was spenden will, wehren wir uns nicht dagegen. Aber wenn wir da plusminus null rausgehen, ist das auch in Ordnung.“

Anmelden: Bis zum 14. Oktober unter buergerstiftung.syke@ gmail.com. Weitere Infos: www.buergerstiftung-syke.de