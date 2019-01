Bürger des Jahres in Syke: Friedrich Rauschenberger

Ehrung im Rathaus

+ Friedrich Rauschenberger

Syke - „Ein Tausendsassa!“ So charakterisierte die ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Beständig den Bürger des Jahres 2019 in ihrer Laudatio auf dem Neujahrsempfang im Rathaus: Friedrich Rauschenberger engagiert sich seit mehr als drei Jahrzehnten ehrenamtlich in und für Syke.