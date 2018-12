Brot für die Welt wird 60: Mehr als nur ein paar Münzen

Landkreis Diepholz - Von Janna Silinger. Für manche sind es nur ein paar Münzen, das Kleingeld aus dem Portemonnaie. Anderen gibt es ein gutes Gefühl, etwas zu geben. Freiwillig. Ohne Gegenleistung. Doch für viele Menschen ist eine Spende mehr. Sie bedeutet Brot, Wasser, ein Dach über dem Kopf und Bildung. Und gerade zur Weihnachtszeit rücken in der westlichen Welt häufig jene Menschen, denen es weniger gut geht, ins Bewusstsein, und die Bereitschaft zu geben, wächst.

Nicht zuletzt tragen die evangelischen Kirchen dazu bei. Denn gerade im Advent, wenn besonders viele Menschen in die Gotteshäuser strömen, wird immer wieder dazu aufgerufen, für Brot für die Welt (BfdW) zu spenden, das erzählt Pastor Gunnar Bösemann, zuständig für BfdW im Kirchenkreis Syke-Hoya.

Das Hilfswerk feierte in diesem Jahr 60. Geburtstag, berichtet Bösemann: „Dieses Spendenjahr ist also schon etwas besonderes.“ Für jedes Jahr nehme BfdW sich ein Beispielprojekt vor, anhand dessen die Verantwortlichen ihre Arbeit und die Wirksamkeit darlegen möchten. Für 2019 liegt der Fokus auf Sierra Leone.

Ein Text in den Gemeindebriefen mache genau auf das Projekt in dem kleinen westafrikanischen Land aufmerksam. „Sierra Leone ist eines der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder der Welt“, heißt es darin. Erst 2002 endete dort ein Bürgerkrieg, der Hundertausende Tote forderte und zwei Millionen Flüchtlinge nach sich zog. „Das Projekt dort läuft schon lange“, berichtet Pastor Michael Steinmeyer aus Wagenfeld, zuständig für BfdW im Kirchenkreis Diepholz. Dass es trotzdem beleuchtet wird, solle den Bürgern zeigen, was aus ihren Spendengeldern geworden ist, dass diese in den betroffenen Regionen tatsächlich etwas bewirken.

Nachhaltigkeit in der Entwicklungshilfe

„Damit diese Wirkung anhält, legen wir auch immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit“, so Steinmeyer. Es gehe darum, den Menschen auf die Füße zu helfen, es ihnen zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Gerade im Bereich der Landwirtschaft sei es enorm wichtig, nicht einfach „unsere Vorstellungen von Ackerbau dort anzuwenden und zu vermitteln, sondern die Vorgänge an örtliche Umstände anzupassen.“ Nur so sei es möglich, zu produzieren, ohne den Boden auszulaugen oder übermäßig viel Wasser zu verbrauchen.

Vor Ort arbeitet BfdW mit lokalen Organisationen zusammen, deren Mitarbeiter sich mit den Gegebenheiten in dem jeweiligen Land oder der Region auskennen.

So auch in Sierra Leone: Siera Grass-roots Agency (Siga) ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die mit BfdW als Partner die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen im Land fördert. „Mit den Geldern haben wir seit 2006 viel erreicht, und es wird jedes Jahr noch besser“, berichtet Vidal Roberts, Leiter der dortigen NGO.

Es gehe, so beschreibt er das Projekt, nicht ausschließlich um theoretische Bildung. Vielen Jugendlichen werden Fachkenntnisse in Bereichen wie Schneidern, Tischlern oder Landwirtschaft vermittelt. Roberts ist dankbar für die Zusammenarbeit, berichtet auch, dass jedes Jahr jemand von Brot für die Welt vor Ort ist, um die Fortschritte der Arbeit persönlich in Augenschein zu nehmen: Über 1 100 Kinder und Jugendlichen hätten bisher einen Schulabschluss, oder mit Unterstützung des Projekts eine Ausbildung gemacht, berichtet Vidal.

Ein Punkt, auf den die beiden Pastoren aufmerksam machen, ist die Finanzierung der Verwaltung. Diese laufe inzwischen zu einem großen Teil über die Kirchensteuer. „Das heißt, das Geld, was jemand hier im Landkreis spendet, fließt auch tatsächlich in eines der Projekte“, so Steinmeyer. Auf der Internetseite von BfdW werden diese Zahlen transparent aufgeschlüsselt. Mindestens 91 Prozent aller Einnahmen laufen direkt in die Arbeit „vor Ort“.

Weltweit mehr als 2000 Partner

Welches Projekt konkret unterstützt wird, entscheiden die Mitarbeiter des Hilfswerks anhand komplexer Evaluationsprozesse. Dabei handelt es sich laut Pressereferent Thomas Beckmann, vor dem Hintergrund der mehr als 2000 Partnerorganisationen, um einen fortlaufenden Prozess. Er fügt hinzu, dass gerade zweckungebundene Spenden hilfreich seien, um das Geld dort einzusetzen, wo es am dringendsten gebraucht wird.

Bösemann und Steinmeyer sind überzeugt, dass BfdW in der Bevölkerung Vertrauen genießt. Daher sei die Spendenbereitschaft auch im Landkreis Diepholz relativ konstant. Gerade zur Weihnachtszeit werfen viele Kirchgänger sogar ein wenig mehr in die Kollekte.

Wobei Steinmeyer betont, dass die Gemeinde sich auch außerhalb der Gottesdienste bemühe. „Es gibt Basare, oder die Konfirmanden backen Kekse und der Gewinn geht an das Hilfswerk.“ Man lasse sich Einiges einfallen, um Menschen zu helfen.