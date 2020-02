Theaterwerkstatt spielt „Lang man düchtig to“

Letzte Proben bei der Theaterwerkstatt Syke: Mit dem Skript in der Hand verfolgen Friedel Mester und Christian Schröder am Regietisch das Geschehen auf der Bühne.

Syke – Wenn am Samstag um 20 Uhr bei der Theaterwerkstatt die Premierenvorstellung beginnt, dürfte es für viele der rund 100 Zuschauer auf der Museumsdiele ungewohnt werden. „Es ist diesmal ein bisschen anders als sonst“, sagt Maren Kanther.

Sie ist seit vielen Jahren einer der Eckpfeiler der Amateurbühne. „Es wird wieder Boulevardtheater auf Platt – ja. Aber mit Hintergrund.“ Soll heißen: Neben viel zu lachen gibt es auch ein bisschen was zum Nachdenken.

„Lang man düchtig to“ heißt die aktuelle Produktion. Ein Zweiakter von Dave und Greg Freeman. Die niederdeutsche Fassung ist von Reinhard Goltz. Das Original kam 1997 unter dem Titel „Kindly keep it covered“ in England auf die Bühne. Eine typisch britisch doppeldeutige Aufforderung, verschiedene unvorteilhafte Details doch bitteschön hübsch bedeckt zu lassen. Und mit diesem Bild im Hinterkopf darf man getrost die einzelnen Handlungsstränge für sich interpretieren. „Der deutsche Titel wird dem Bezug zum Inhalt nicht wirklich gerecht“, gibt Maren Kanther zu.

Das Stück spielt auf einer Art Gesundheitsfarm. „Da kommen Leute hin, die kräftig auf Diät gesetzt worden sind“, erzählt Kanther. „Oft mit Partner, aber immer nur einer von beiden muss hungern.“ Dieser Rahmen selbst ist gut für einige Gags. Da kommt aber auch ein bisschen Kritik am allgemeinen Schlankheitswahn unserer Zeit zum Tragen.

Dann geht es um Knuth und Inge: Beide haben viel Arbeit und viel Geld investiert, um die Gesundheitsfarm zum Laufen zu bringen. Jetzt floriert sie. Doch dann taucht Inges seit langer Zeit tot geglaubter erster Mann wieder auf, und alles droht auseinanderzubrechen.

An das gesamte Ensemble stellt die aktuelle Produktion hohe Anforderungen. „Das Stück ist sehr schwer zu spielen, weil die Charaktere so extrem angelegt sind“, sagt Maren Kanther. „Die Männer haben diesmal den schwierigeren Part.“

Dann sind – im Vergleich zu früheren Produktionen – sehr aufwändige Requisiten erforderlich. „Da haben wir ganz schön rumgebastelt“, sagt Claudia Schultes, die für diesen Teil verantwortlich ist. „Einige von uns haben ihren halben Hausstand auf der Bühne stehen.“

Vor allem aber: Die Handlung spielt in Echtzeit. „Es passiert also wahnsinnig viel in sehr kurzer Folge“, sagt Maren Kanther. Eine echte Aufgabe für Regie wie Darsteller gleichermaßen.

Und schließlich gibt es da ein bühnentechnisches Problem, das bis zur Premiere noch gelöst werden will. Claudia Schultes: „Im Stück ist an einer Stelle ein Krankenbett vorgesehen. Das ist aber viel zu groß. Das kriegen wir gar nicht auf die Bühne.“

Seit Oktober laufen die Proben. Zeit ist für alle Beteiligten das größte Problem. Maren Kanther hat noch am meisten davon. Sie ist bereits im Ruhestand und dadurch sowas wie die Mutter der Kompanie. In der letzten Probenphase ist sie täglich mehrere Stunden auf der Museumsdiele.

„Es macht einfach tierisch Spaß“, sagt sie. Und Claudia Schultes ergänzt: „So viel, dass sie das jetzt schon seit 25 Jahren macht. Das hier ist Maren Kanthers Jubiläumssaison.“ Und damit dürfte klar sein, dass am Premierenabend noch irgendetwas geplantes Ungeplantes auf der Bühne passiert.