Barrier trainieren Rettung eines Eingebrochenen

Barrien - Von Frank Jaursch. Es ist ein bekanntes Dilemma bei den Feuerwehren: Manche Situationen kann man nur schwer simulieren. Doch wenn es zum Ernstfall kommt, ist bei den Rettern nichts so wertvoll wie die Erfahrung. Der anhaltende Frost hat jetzt eine ungewöhnliche Übung möglich gemacht: Am Dienstagabend trainierten Mitglieder der Barrier Ortsfeuerwehr unter realen Bedingungen die Rettung einer im Eis eingebrochenen Person.

Das Biotop nahe des Kümmerlingsstegs präsentierte sich nach mehr als einwöchigem Frost nahezu vollständig zugefroren; kurzfristig entschied sich das Ortskommando zum Übungsdienst im Freien. „Wir üben das jedes Jahr“, berichtet Ihno Fißer, Pressewart der Syker Feuerwehr und stellvertretender Barrier Ortsbrandmeister. Mangels Minusgraden absolvierten sie diese Übungen allerdings häufig nicht auf echtem Eis: „Wir rutschen dann auf einem Kunstrasenteppich herum, das ist natürlich nicht das Gleiche.“

Die Teilnehmer erprobten gemeinsam unterschiedliche Rettungstechniken auf Schnelligkeit und Effizienz. Das in Barrien stationierte Rettungsboot dient dabei zum Beispiel auch als Transportmittel: Mit ihm können die Retter aufgrund der Kufen am Rumpf durch Schieben über winterliche Wiesen auch eine entlegene Eisfläche in kurzer Zeit erreichen. Samt benötigtem Material wie Rettungsleinen und Beleuchtung.

+ Die Einsatzkraft kann sich mit Hilfe von Leitern ähnlich wie mit Schneeschuhen auf dem Eis bewegen. © Freiwillige Feuerwehr Syke

Das Boot entpuppte sich bei der Übung aber als nicht so schnell wie die Leiter-Methode: Mit Hilfe zweier Leiterteile nähert sich die Einsatzkraft, verteilt dabei ihr Gewicht auf eine möglichst große Fläche. „Wenn wir die Manpower haben, machen wir alle Methoden parallel“, schildert Fißer.

Man sieht nicht, ob das Eis auch hält

Alles geschieht stets unter der Prämisse „Safety first“: Retter und Ausrüstungsgegenstände sind immer durch Leinen gesichert. Denn das Eis kann trügerisch sein – das entdeckten auch die Teilnehmer der Übung. „Dort zeigten sich auf der Eisfläche dünne, nicht tragfähige Stellen, von denen eine akute Lebensgefahr ausgeht“, betont Fißer.

Gerade fließende Gewässer würden nicht von oben erkennen lassen, wie es um die tragfähige Eisdicke bestellt ist. Fißer warnte noch einmal eingehend vor dem Betreten der Eisflächen. „Eltern sollten insbesondere ihren Kindern die Gefahren erklären.“ Mit den Kindern sollte zudem besprochen werden, sich nicht auf eventuelle Mutproben einzulassen.

Einen echten Eiseinsatz hatte die Syker Feuerwehr zum Glück noch nicht; zweimal aber, so erinnert sich Fißer, sei er schon mit dem mulmigen Gedanken zu einem Einsatz gefahren, dass eine Person im Eis eingebrochen sei. Einmal handelte es sich um eine Alarmübung, einmal um einen Fehlalarm.

Tipps von der DLRG

Daran soll sich auch künftig nichts ändern, wenn es nach Fißer geht. „Trotz aller Vorbereitung wäre es am besten, wenn es gar nicht erst zu einer echten Situation kommt.“