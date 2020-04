Böll statt Bier

Eine Idee in vielen Köpfen: Stadt soll sich um Wessels Hotel als Biblitoheks-Standort bemühen

+ Das Objekt der Begierde: Stadtverwaltung und Vertreter der Ratsfraktionen haben sich für eine Erhaltung des stadtbildprägenden Gebäudes von Wessels Hotel ausgesprochen. Ob ein Kauf im Zeichen der zu erwartenden Steuereinbußen finanzierbar und gewünscht ist, stellte Bürgermeisterin Suse Laue allerdings zumindest in Frage. Foto: Walter

Syke - Von Frank Jaursch. Was wird aus Wessels Hotel? Diese Frage geistert derzeit in vielen Syker Köpfen herum. Nach dem Tod von Andrea und Ilse Delicat steht die imposante Immobilie an der Hauptstraße vor einer ungewissen Zukunft. Noch vor der Öffnung des Testaments tritt aus mehreren Richtungen eine Idee ans Tageslicht: Wie wäre es, wenn die Stadt die Immobilie erwirbt und darin die Stadtbibliothek unterbringt?