Ein Nachmittag auf dem Jahrmarkt: Spielfest rund um den Osterholzer Sportplatz

Bobbycars als Autoscooter

+ © Jantje Ehlers Der Bobbycar-Parcour erfreut sich nicht nur bei den kleinen Besuchern des Spielfests großer Beliebtheit. © Jantje Ehlers

Osterholz - Von Heiner Büntemeyer. „Jahrmarkt“ hieß das Motto des diesjährigen Spielfestes, das die Dorfjugend, der Kindergarten „Grashüpfer“, die TSG, die Feuerwehr und der Schützenverein auf dem Sportplatz in Osterholz gemeinsam veranstalteten. Eines muss man den Organisatoren um Ortsbürgermeister Andreas Schmidt lassen: Sie finden in jedem Jahr ein Motto, das den teilnehmenden Organisationen viel Platz für kreatives Denken und Gestalten lässt und am Ende ein Gesamtangebot schafft, das nicht nur bei den Kindern sehr gut ankommt.