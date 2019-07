Blitzeinschlag in Kindergarten reißt Telefonanlage auseinander

Gewitter über Syke

+ © K öhnken Im Kindergarten Kunterbunt hat ein Blitz eingeschlagen. © K öhnken

Blitzeinschläge haben die Feuerwehr in Syke am Samstagnachmittag in Alarmbereitschaft versetzt. In einem Kindergarten flog eine Telefonanlage auseinander, während eine Gewitterfront über die Stadt hinweg zog.