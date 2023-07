Blitz spaltet 20 Meter hohe Esche in Syke-Steimke

Von: Frank Jaursch

Eine rund 20 Meter hohe Esche in Steimke ist am Sonntagabend von einem Blitz gespalten worden. Feuerwehrkräfte sicherten den Baum, der auf ein Haus zu stürzen drohte, provisorisch mit Spanngurten. © Frank Jaursch

Der Stamm einer rund 40 Jahre alten Esche drohte nach einem Blitzschlag auf ein Wohnhaus zu fallen. Die Feuerwehr sichert den Baum mit Spanngurten.

Steimke – Mithilfe von drei Spanngurten hat die Feuerwehr am Sonntagabend möglicherweise großen Schaden an einem Wohnhaus an der Steimker Straße verhindert. Ein Blitz hatte eine rund 20 Meter hohe Esche gespalten; ein mehrere Tonnen schwerer Teil des Baumes drohte auf das Hausdach zu fallen. Die Einsatzkräfte sicherten den Baum provisorisch.

Blitz war „körperlich zu spüren“

Hauseigentümer Lars Zimdahl erinnert sich noch präzise an die Uhrzeit: Der Einschlag „kam ziemlich genau um 21 Uhr“. Der Steimker saß gerade am heimischen PC, direkt unter dem Fenster an der Dachschräge seines Hauses an der Steimker Straße. Ein gleißender Lichtschein, ein lauter Knall – dann Stille. „Und alles war aus“, schildert Zimdahl. Die Entladung hatte in der gesamten Umgebung die Sicherungen herausspringen lassen. „Der Blitz war körperlich zu spüren“, erzählt Zimdahl. Durch ein Fenster sah er, dass ein großer Ast der Esche in seinem Garten abgeknickt war und aufs Nachbargrundstück ragte.

Das wahre Ausmaß offenbarte sich ihm allerdings erst, als Zimdahl in den Garten hinaustrat. Dem Syker stieg sofort der verbrannte Geruch in die Nase. Gleichzeitig entdeckte er große Rindenstücke über den gesamten Garten verteilt. Als sein Blick auf die wohl mehr als 40 Jahre alte, rund 20 Meter hohe Esche fiel, begriff Lars Zimdahl, was da gerade geschehen war.

Der Blitz hatte den Baum von der Krone bis in den Erdboden in zwei Hälften gespalten. „Unglaublich, welche Kräfte da gewirkt haben müssen“, sinniert er. Der enorme, explosionsartige Druck des in Sekundenbruchteilen verdampfenden Wassers hatte einen großen Teil der Rinde vom Baum gelöst und zum Teil mehr als zehn Meter weit geschleudert.

In die Faszination und Fassungslosigkeit mischte sich schnell auch Sorge: Der Blitz hatte den mächtigen Baum auf ungünstige Weise gespalten – ein Teil des Baumes drohte auf das Haus zu fallen, in das Zimdahl und seine Frau Elena Lanfermann erst 2017 eingezogen waren.

Die per 112 gerufene Feuerwehr war schnell vor Ort – und erkannte ebenso zügig, dass die Situation nicht so einfach zu lösen war. Immerhin konnte sie den Stamm mit drei Spanngurten sichern. Zimdahl beauftragte am Montagvormittag eine Fachfirma damit, den Baum auf dem schwer zugänglichen Grundstück abzutragen. Dies soll in den kommenden Tagen geschehen.

„Schade“, sagt Zimdahl, „er hat den Garten gemütlich gemacht.“ Aber andererseits mit seinem Schattenwurf auch die Fotovoltaik-Pläne der Eigentümer bislang torpediert. Ein Plan, der jetzt wieder Fahrt aufnehmen könnte, sagt Lars Zimdahl: „Das kommt dann als Nächstes auf die Agenda.“

Blitzeinschlag im Baum Ein Blitz sucht sich für gewöhnlich den höchsten Punkt zum Einschlag; aus diesem Grund schlägt er oft in Bäume ein. Dabei dringt er unter Umständen auch in den Holzkörper ein. Wegen der extrem hohen Temperaturen – ein Blitzstrahl kann sich auf bis zu 30 000 Grad Celsius erwärmen – verdampft augenblicklich das Wasser im Baum. Wegen des größeren Volumens von Wasserdampf kann dadurch der Baumstamm buchstäblich gespalten werden.

Die physikalischen Eigenschaften von Blitzen sind erstaunlich: Sie erreichen Stromstärken von mehr als 100 000 Ampere und Spannungen von mehr als 100 Millionen Volt.