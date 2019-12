Kommunalverbund thematisiert „bezahlbares Wohnen“

Syke - „Bezahlbares Wohnen für Alle“: Mit diesem Thema beschäftigte sich der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung. Grundlage war eine seit 2015 laufende Wohnungsmarktbeobachtung. Das Ergebnis: Es fehlen in der Region Bremen und Umland besonders kleine, bezahlbare Wohnungen.

Der Verbund möchte das ändern und hat Leitlinien festgezurrt. „Die drücken vor allem eine gemeinsame politische Haltung der Kommunen zum Wohnungsmarkt aus“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue, die als Nachfolgerin von Andreas Bovenschulte zur neuen Vorsitzenden des Kommunalverbunds gewählt wurde.

In diesen Leitlinien heißt es, dass ein umfassendes und bezahlbares Wohnraumangebot Teil der gemeinsamen regionalen Verantwortung sei. Angebot und Nachfrage beträfen die Region als Ganzes. Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbunds, betont den gemeinsamen Charakter der Botschaft. „Wir versprechen uns dadurch auch mehr politischen Druck für unsere Forderungen“, so Laue. Der Kommunalverbund vertritt über gut eine Million Bürger. Ihm gehören 28 Kommunen an, darunter Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen.

Das Fehlen von Ein- bis Zweizimmerwohnungen liegt für Krebser in den demografischen Veränderungen. Junge Leute zögen weg von den Eltern, würden aber gern in der Region bleiben. Dort gebe es aber zu 90 Prozent Einfamilienhäuser. Was also tun? „Wir müssen neue Spielregeln aufstellen und haben das im Verbund auch getan“, betont Laue und nennt beispielhaft das in Syke geplante Wohnprojekt am Hallenbad. Dort würden etwa 20 bis 25 Prozent „bezahlbarer Wohnraum“ entstehen.

Diese Leitlinien fördern nach Auffassung des Kommunalverbunds den Blick über den Tellerrand. Zurzeit sind Bauamtsleiter aus den Landkreisen Diepholz und Verden in Syke damit beschäftigt, alltagstaugliche Maßnahmen auszuarbeiten. So sollen sich Kommunen abstimmen, etwa in der gemeinsamen Nutzung von Kindertagesstätten. „Nach dem Motto: Was macht ihr, was machen wir“, sagt Laue und spricht von „überregionalem Schauen“. Das tut offenkundig not, sind doch manche Kommunen, etwa im nördlichen Bremer Speckgürtel, überschuldet.

Wie groß die Verflechtungen der Mitgliedskommunen schon sind, zeigt das Beispiel Wohnprojekt Moorheide in Syke. In die 80 Wohneinheiten ziehen auch Syker ein. Das Gros stellen aber Bürger aus Bremen, Stuhr, Weyhe und Delmenhorst. Da wachse was zusammen, so Krebser.

An der Wohnungsmarktstrategie bleibt der Verbund dran. Andere Themen sind in Vorbereitung wie Mobilität und Verkehr. So arbeitet der kommunale Verband schon an einem Radverkehrskonzept. Und: Alles wird regional in Angriff genommen. „Wir sprechen mit einer Stimme“, sagt Laue.

Rubriklistenbild: © dpa