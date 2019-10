Bitte lächeln!

Syke - Von Frank Jaursch. Fotografen? Gibt's wie Sand am Meer. Wer ein Smartphone hat, hat auch eine Kamera. Milliarden Fotos werden in den Sozialen Netzwerken präsentiert. Qualität? Egal. Dabei steckt hinter einem wirklich guten Foto so viel mehr.

„Es ist viel komplexer, als die Blende einzustellen und auf den Auslöser zu drücken.“ Die junge Frau, die diesen Satz sagt, muss es wissen. Anna Müller hat in diesem Jahr beim Syker Fotografen Matthias Strohmeyer („Ihr Fotograf“) ihre Ausbildung zur Fotografin abgeschlossen. Und wie: Sie wurde nicht nur Kammersiegerin (wir berichteten), sondern auch Landessiegerin Niedersachsen. Das hat die 21-Jährige in dieser Woche erfahren.

Was bedeutet ihr dieser Titel? „Ist schon schön, den zu haben“, antwortet Müller mit einem Lächeln. Dass die Begeisterung bei ihr nicht größer ausfällt, liegt zum einen am Wesen der Preisträgerin, zum anderen aber auch daran, dass sie in ihrer jungen Karriere schon so manchen Erfolg feiern konnte. Im Frühjahr hatte sie sich beim Live-Wettbewerb des Bundes der professionellen Portraitfotografen (BPP) gegen renommierte Kollegen mit jahrzehntelanger Erfahrung durchgesetzt – und das als Auszubildende.

Diese Erfolge kommen nicht von ungefähr. Denn als sie ihre Ausbildung bei Strohmeyer begann, war sie bereits alles andere als ein Neuling. Schon mit zwölf hatte sie sich ihr eigenes Fotostudio gebastelt – mit ausgerolltem Geschenkpapier als Hintergrund und der eigenen Schwester als Model.

Schnell entdeckte sie, „dass es da noch mehr gibt als den Automatikmodus“. Mit Begeisterung schmökerte sie in Fachzeitschriften, verfolgte gebannt die Inszenierungen und kreativen Ideen bei den „Germany's next Top Model“-Shootings.

Als Praktikantin bei Fotografen sammelte Müller weitere Erfahrungen. Nach dem Abitur startete sie die Ausbildung bei „Ihr Fotograf“ an der Schloßweide – mit reichlich Vorkenntnissen. Sie schmunzelt: „Ich glaub', ich war schon ganz gut dabei.“

Die dreijährige Ausbildung in Syke brachte die junge Fotografin dann noch ein ganzes Stück weiter. Matthias Strohmeyer „hat mir schon noch ganz schön viel beigebracht“, betont sie. Denn der Teufel steckt im Detail. Man muss auf die Hände achten, auf Reißverschlüsse oder den Verschluss von Ketten. „Es sind die Kleinigkeiten, die den Profi ausmachen“, erklärt sie. Und wenn das Bild makellos ist, ist es gerade gut genug für die Perfektionistin Anna Müller.

Mit diesem hohen Anspruch ging die 21-Jährige auch in ihre Abschlussprüfung. Für das „freie Thema“, bei dem sie ein eigenes Konzept fotografisch umsetzen sollte, hatte sie sich einen Flyer und ein Plakat für eine Veranstaltung im GOP in Bremen vorgenommen. „Da wollte ich schon gern mit 100 Punkten rausgehen.“

Erst das Konzept, dann die Geschichte drumherum: Müller wollte „irgendwas mit Farben, Nebel – und Bühne“. Im Bekanntenkreis organisierte sie zwei Tänzer, fragte bei dem Bremer Varieté-Theater an, ob sie die Bühne nutzen dürfte. Sie durfte. Eine Stunde lang.

Das Ergebnis stellte nicht nur sie zufrieden, sondern auch den Prüfungsausschuss. Zwar kam sie nicht ganz auf die perfekte 100, aber mit 98 Punkten gab es ein deutliches „Sehr gut“ für die Arbeit. Weil die anderen Prüfungsstücke und der schriftliche Teil ebenfalls im Einser-Bereich lagen, „hat's am Ende ja gereicht“, sagt Anna Müller lapidar.

So ein Landessieg „ist für eine Bewerbung super“, ist die junge Preisträgerin sicher. Auch wenn Bewerbungen vorerst nicht geplant sind. „Momentan bleib ich erst mal hier“, verrät sie. Irgendwann möchte sie sich selbstständig machen. „Nicht heute oder morgen, aber in ein paar Jahren.“

Von Syke aus wartet sie nun auf die Ergebnisse aus Berlin. Denn dort werden jetzt die Beiträge aller Landessieger noch einmal neu bewertet.

Und wenn es am Ende zum Bundestitel reicht? In den Augen von Anna Müller blitzt es kurz auf. „Die Beste meines Jahrgangs in ganz Deutschland? – Das wär schon cool.“