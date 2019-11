Bissige Kritik und mehr Weltoffenheit

Syker Rat zwischen Effizienz und Wortgefechten / Resolution verabschiedet

Syke - Von Luka Spahr. „Syke ist eine weltoffene, vielfältige, tolerante und internationale Stadt, die von unterschiedlichen Herkünften und dem guten Zusammenleben aller ihrer Menschen profitiert. In ihr ist kein Platz für menschenverachtendes Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit.“ Dies ist ein Kernsatz aus der Resolution, die der Syker Stadtrat am Donnerstagabend verabschiedet hat. Neben dieser Botschaft des Friedens und der Versöhnung ging es jedoch hoch her in dem Gremium. In den Diskussionen wurde zum Teil bissig argumentiert. Es ging um Antragsrechte und antidemokratisches Verhalten.