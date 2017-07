Freibadverein lädt zum Sommerfest: Ein bisschen wie Urlaub am Strand

Fest steigt am 6. August ein

+ © Sylke Bischoff Diese aufblasbare Rutsche ist normalerweise im Freibad Weyhe zuhause. Für sein Sommerfest am 6. August leiht sie sich der Syker Freibadverein mal eben aus. © Sylke Bischoff

Syke - Von Michael Walter. Beim Freibadverein steigt die Aufmerksamkeit für die mittelfristigen Wettervorhersagen: In gut zwei Wochen feiert er sein Sommerfest – und hofft dafür auf blauen Himmel und Sonnenschein. Das Fest steigt am 6. August und langsam, aber sicher, gehen die Vorbereitungen in die heiße Phase.