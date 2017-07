Rund 150 Baumaßnahmen im Jahr bringen Stadtverwaltung an ihre Grenzen

Über mangelnde Arbeit können sich die Tiefbauer in Syke sicher nicht beklagen: Rund 100 Maßnahmen unterschiedlichster Größenordnung haben sie in diesem Jahr schon durchgeführt, etwa 50 weitere stehen ihnen noch bevor. Allein die Erneuerung der Lindhofstraße (Foto) kostet rund 780 000 Euro.

Syke - Von Michael Walter. „Naja, das Tiefbauamt macht ja in Syke nicht so viel.“ Wenn Lars Brunßen solche Sprüche hört, schwillt ihm der Kamm. Denn der Ingenieur ist die eine Hälfte des Tiefbauamts im Syker Rathaus. Und über mangelnde Arbeit können sich weder er selbst noch sein Kollege Hans Brunckow noch die involvierten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs beschweren.

„Bis jetzt haben wir in diesem Jahr mehr als 100 Baumaßnahmen durchgeführt“, sagt Brunßen. „Über 50 weitere stehen noch bevor. Wir sind zu zweit in der Abteilung, und haben relativ spät mit den Planungen angefangen, weil der Haushalt dieses Jahr erst im Mai genehmigt werden konnte. Im Grunde haben wir seitdem jeden Tag eine neue Baustelle geplant.“

Der Umfang reicht dabei vom Pflastern eines Kanalschachts über Riss-Sanierungen im Asphalt bis zum kompletten Straßenneubau. Den Löwenanteil der noch zu planenden rund 50 Maßnahmen machen Ausbesserungsarbeiten aus. Oftmals Dinge, die der Stadtverwaltung über das Portal „Sag‘s uns einfach“ gemeldet worden sind. „Zum Beispiel Stellen, an denen das Pflaster oder der Boden von Baumwurzeln verdrückt worden sind“, erklärt Brunßen. Keine große Sache. Aber dennoch eine Baustelle, die genauso wie die Sanierung der Lindhofstraße geplant werden will. Wie groß ist der Arbeitsumfang? Wie lange dauert die Ausführung? Kann die Stadt das über den Bauhof selber machen oder muss sie den Auftrag ausschreiben? Mit einem Wort: Arbeit.

+ Ausbesserungsarbeiten am Straßenbelag gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Tiefbauressorts. © Archivbild: Jantje Ehlers

Größeren Umfang haben dagegen die Ausbesserungen des Straßenbelags, die in den Wohngebieten Steimker Feld und Lerchenfeld bevorstehen. „Die sind erforderlich, damit die Straßen nicht weiter verfallen“, sagt Brunßen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte man glauben. „Wir bekommen aber tatsächlich ab und zu Anrufe, in denen sich Anwohner beschweren, weil wir ihre Straßen ausbessern. Das sei doch noch gar nicht nötig. Anstatt dass sie sich freuen, wenn wir frühzeitig aktiv werden und auf diese Weise verhindern, dass wir ihre Straße komplett erneuern müssen.“ Das würden die Anwohner nämlich zum größten Teil in Form von Anliegerbeiträgen selbst bezahlen müssen.

Brunßen zählt weiter auf: Beim Mühlenteich muss die Stadt die Beleuchtung erneuern. In Okel sind am Friedhof 90 Meter Zaun zu errichten. Kleinere Asphalt-Sanierungen sind in allen zehn Syker Ortsteilen geplant. Insgesamt ein paar tausend Quadratmeter für kalkuliert rund 70 000 Euro.

Im Hachestadion muss die Leichtathletikbahn erneuert werden – auch das fällt ins Ressort der städtischen Tiefbauer. Ein neuer Kunstrasen wäre dort ebenfalls fällig, kommt aber nicht mehr in diesem Jahr. Die Planung läuft allerdings schon. Auf jeden Fall in diesem Jahr soll auch der lange aufgeschobene Kaninchenzaun um den Sportplatz an der Ferdinand-Salfer-Straße fertiggestellt werden. Die Arbeiten laufen bereits.

„Sind am Ende unserer Möglichkeiten“

„Und dann kommen die großen Sachen dazu“, sagt Brunßen und zählt auf: Die Erneuerung der Lindhofstraße läuft. Die Straße Bi'n Spritzenhus in Osterholz erhält im Rahmen des Ländlichen Wegebaus eine neue Oberfläche, die Baustelle hat die Stadt gerade eingerichtet. Die Erweiterung des Gewerbegebiets hat gerade begonnen. In Gessel und Leerßen muss die Stadt sämtliche Kanäle vermessen, um sie in ihren Kataster einzupflegen. Die fällige Kanal-Inspektion für Osterholz und Gödestorf wird gerade ausgeschrieben. Im Syker Ortskern müssen die Kanäle an Mittelweg, Auf den Wührden, Bahnhofstraße und Gartenstraße auf Schäden inspiziert werden.

Und es gäbe noch mehr zu tun, um die Infrastruktur auf dem derzeitigen Stand zu erhalten. Dafür reicht das Geld bloß nicht. Doch selbst wenn der Rat deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen würde: Die Stadt könnte es gar nicht ausgeben, weil sie nicht das Personal hat, um weitere Aufträge abzuarbeiten. Lars Brunßen: „Wir sind absolut am Ende unserer Möglichkeiten angelangt.“