Rat kriegt sich in die Haare und beschließt Haushalt 2019 einstimmig

Syke - Von Michael Walter. Geschafft: Der Syker Rat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushalt für 2019 verabschiedet. Eine schwere Geburt, angesichts einer mehr als 40 Punkte und Unterpunkte umfassenden Tagesordnung. Allein die noch offenen Anträge zum Haushalt machten elf Unterpunkte aus, die alle einzeln abgestimmt werden mussten.

Überraschungen gab es dabei keine. Die wesentliche Arbeit hatten in den Wochen zuvor schon die diversen Fachausschüsse geleistet (wir berichteten). Was nicht bedeutete, dass diese Ratssitzung frei von Streiterein blieb.

Dass ein Kulturring eingerichtet werden soll, der über ein eigenes Budget für Zuschüsse zu Veranstaltungen verfügen soll, war bereits ausgemachte Sache. Trotzdem reichte die CDU-Fraktion in letzter Minute noch einen Änderungsantrag nach. Es ging um ein Detail, das zuvor der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss (VA) in die Beschlussvorlage geschrieben hatte: „Kann“ der Kulturring einen Vergabeausschuss bilden oder „muss“ er? Und wer würde da drinsitzen?

Suse Laue gibt dem Haushalt eine Drei

Gerhard Thiel (Grüne): „Das ist nicht das erste Mal, dass wir Dinge im Fachausschuss intensiv diskutiert haben, und das Ergebnis wird dann im VA gedreht. Dann brauchen wir auch keine Fachausschüsse mehr.“

Der CDU-Antrag scheiterte knapp mit 13:15 Stimmen, und es blieb bei der „kann“-Regelung, wie sie der VA formuliert hatte.

„Und nachdem wir jetzt zehn Minuten über 11 000 Euro gesprochen haben, kommen wir jetzt zu den richtigen 48 Millionen“, leitete Ratsvorsitzender Karsten Bödeker (SPD) nicht ohne Sarkasmus auf den eigentlichen Gegenstand des Abends über.

Die meisten noch offenen Fragen entschied der Rat wie in den Ausschüssen vorberaten: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing erhalten ein eigenes Budget zur Finanzierung von Veranstaltungen. Der Stadtsportring bekommt mehr Geld. Die Stadt unterstützt die Anschaffung weiterer Defibrilatoren. Die Verwaltung bekommt Geld für die Planung eines Mobilitätskonzepts. Und die Bahnhofstraße wird teilsaniert.

Auch die Stelle eines Jugendpflegers soll wie geplant geschaffen werden. Streit gab es bei diesem Thema trotzdem. Dabei ging es um vier Wochenstunden mehr oder weniger für den Leiter des Jugend- und Kulturzentrums am Lindhof.

Unerwartet laut wurde es zwischen CDU-Fraktion und Ratsvorsitzendem, als es um eine zusätzliche Straßenlaterne in Heiligenfelde ging. Weniger wegen der Frage an sich, sondern wegen des Verfahrens. Wenn ich bei einer Abstimmung frage „Wer will das?“ und ich kriege dafür keine Mehrheit: Ist das Thema dann erledigt oder muss ich nochmal abstimmen lassen „Wer will das nicht?“ Die Bürgermeisterin klärte das, nachdem sich die Wogen wieder geglättet hatten: Oder-Abstimmungen sind nicht zulässig.

Den Haushalt verabschiedete der Rat am Ende einstimmig bei drei Enthaltungen. Bürgermeisterin Suse Laue hatte das Gesamtpaket zuvor mit einer glatten Drei benotet: Syke kann sich nicht alles leisten, aber doch das eine oder andere Extra.

SPD-Fraktions-Chef Peter Jahnke sprach dem Rat ein allgemeines Lob aus: „Wir haben in den letzten Wochen zum Teil sehr heftig miteinander diskutiert, sind dabei aber immer fair geblieben.“

Rubriklistenbild: © dpa