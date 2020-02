„So wie bisher kann es nicht weitergehen“

Versammlung der Henstedter Kyffhäuser-Kameradschaft: Teilnehmerzahlen rückläufig

+ Vorsitzende Monika Hadeler (Mitte) mit Jubilarin Elfriede Wohlers und dem Pokalsieger Johann Weber. Foto: bt

Henstedt - Von Heiner Büntemeyer. Über der Jahreshauptversammlung der Kyffhäuser-Kameradschaft Henstedt lag so etwas wie Endzeitstimmung. Die Vorsitzende Monika Hadeler begrüßte nur 20 Mitglieder zu dieser Versammlung, und aus ihrem Jahresbericht konnten sie auch keinen Optimismus schöpfen: Über die künftige Gestaltung des Schützenfestes sollten sich die Mitglieder Gedanken machen. So wie bisher könne es jedenfalls nicht weitergehen, erklärte sie. „Wir haben in den letzten Jahren immer nur draufgezahlt“. Zwar hatten die Henstedter 2019 noch das Kreisverbandsfest ausgerichtet, doch auch bei derlei Festlichkeiten gehen die Teilnehmerzahlen weiter zurück. Kein Wunder: Mehrere Kameradschaften im Kreisverband bestehen nach Aussage der Vorsitzenden nur noch auf dem Papier, sie stünden vor der Auflösung oder hätten sich schon aufgelöst.