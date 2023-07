Bis zu 30 Kubikmeter Wasser täglich weg: Freibad-Leck in Syke wohl jetzt gefunden

Von: Frank Jaursch

Kein Wasser, keine Besucher: Das Syker Freibad ist seit zwei Wochen geschlossen. Bürgermeisterin Suse Laue hofft, am 20. Juli wieder grünes Licht für den unbeschwerten Badespaß geben zu können. © Frank Jaursch

Seit zwei Wochen ist das Syker Freibad bereits geschlossen: Große Mengen Wasser gingen täglich verloren – 15 bis 30 Kubikmeter am Tag. Doch es gibt Hoffnung auf ein Ende der freibadlosen Zeit in Syke: Der Grund für das Leck scheint gefunden zu sein.

Syke – Es ist schon ein trauriger Anblick: Die Sonne strahlt, die Temperaturen sind gerade so hoch, dass man eine Abkühlung im Wasser gut gebrauchen könnte – und das Schwimmbecken ist knochentrocken. Seit zwei Wochen hat das Freibad geschlossen. Aus gutem Grund: Das Becken verliert täglich Wasser – und zwar nicht zu knapp.

Auf unglaubliche 15 bis 30 Kubikmeter am Tag beziffert Bürgermeisterin Suse Laue den Wasserverlust. Der hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die weder nach Kosten- noch nach Umweltgesichtspunkten mehr zu tolerieren waren. Und das größte Problem: Lange wusste das Freibad-Team gar nicht, wohin das Wasser eigentlich verschwindet.

Eine Schließung, verbunden mit intensiver Suche nach der Ursache, war alternativlos. Denn was wäre, falls es eine undichte Stelle im Becken selbst gäbe und das ganze Wasser im Boden versickerte? „Wir hatten Angst vor Unterspülungen oder Absackungen“, erläutert Laue.

Die Badschließung sorgte sofort für Spekulationen in den „sozialen“ Medien: Der Stadt fehle Personal, hieß es. Unfug, erklärt Suse Laue: „Wir haben das Personal aufgestockt und alle Stellen für Freibad und Hallenbad besetzt. Die Badaufsicht ist gewährleistet. Darum geht es hier überhaupt nicht.“

Sondern um das fehlende Wasser. Bauingenieur Mario Kruse, bei der Stadt mittlerweile so etwas wie der Bäderexperte, machte sich dran, der Ursache auf den Grund zu gehen. Und zwar buchstäblich.

Absenkung des Grundwassers

Denn nachdem erste Schritte wie die Untersuchung der Dichtigkeit der Dehnfugen oder die Kontrolle vergangener Leckagen zu keinem Ergebnis kamen, musste das ganze Wasser ausgelassen werden. Dafür musste auch das Grundwasser bis auf Beckenbodenhöhe abgesenkt werden.

Das rote Steinzeugrohr stammt vermutlich noch aus der ursprünglichen Bauzeit des Freibades von vor rund 100 Jahren. Ein neuer Stopfen soll jetzt provisorisch für mehr Dichtigkeit sorgen. © Jaursch, Frank

Parallel dazu ermittelten Fachleute auch die Lagerungsdichte des Bodens. Eine Erkenntnis: Bereits ab einer Tiefe von 60 bis 70 Zentimetern sei der Boden eher torfig, umschreibt es Kruse. Die zweite, noch wichtigere Erkenntnis: Es hat offenbar keine großen Unterspülungen gegeben. Das Wasser muss also über das Rohrsystem abgeflossen sein. Zum Glück.

Ist ein undichter Verschluss der Übeltäter?

Ein Verdächtiger gelangte ins Visier der „Ermittler“: Ein Steinzeugrohr am Ende des Beckens, das der Restwasserentleerung dient, stammt vermutlich noch aus der Gründungszeit des Bades. Die Mitarbeiter schraubten die Blechverkleidungen am Grund des Beckens ab und nahmen das Rohr in Augenschein. Vor allem den Verschluss: Der schien nicht mehr ganz dicht zu sein.

Das corpus delicti: Dieser Stöpsel hat wohl täglich bis zu 30 Kubikmeter Wasser aus dem Freibad entweichen lassen. © Jaursch, Frank

Zunächst versuchten die Bauhofmitarbeiter, den metallenen Stöpsel mit Schweißarbeiten instandzusetzen und wasserdicht zu bekommen – vergebens. „Das Gewinde ist kaputt“, so Mario Kruse. „Und für die alten Sachen gibt’s keine Ersatzteile.“

Freitag Härtetest

Wohl dem, der findige Kollegen hat: Ein Klärwerk-Mitarbeiter fand einen wohl passenden Verschluss, der am Donnerstag an dem alten Rohr angebracht wurde. Am Nachmittag meldete Mario Kruse: Alles okay, das Leck scheint gefunden und behoben zu sein, ein Härtetest mit befülltem Becken soll am Freitag folgen.

Ganz aus der Welt ist das Problem aber selbst dann nicht. Zum einen hatte eine Kamerabefahrung des Rohres ergeben, dass Grundwasser eindringt. Zum anderen wäre die Lösung lediglich für diese Saison – im kommenden Jahr müsste dann eine Dauerlösung her. Die könnte zum Beispiel darin liegen, den Schacht ganz zuzubetonieren und das Restwasser künftig mit einer mobilen Pumpe aus dem Becken zu holen.

Aber das ist nur eine von mehreren Optionen. Im Mittelpunkt steht zunächst, das Freibad wieder bereit für Gäste zu machen. Wenn alles gut geht, hofft Kruse darauf, am kommenden Mittwoch eine Wasserbeprobung vornehmen zu können. Und wenn dann alles in Ordnung ist, stünde dem Badespaß ab Donnerstag, 20. Juli, nichts mehr im Weg.