„Bis zum Leibe standen die Pferde im Schnee“

Syke - „Erst mal entspannen!“ Oder: „Mal so richtig ausspannen“ – Besonders in der Ferienzeit sind das oft verwendete Begriffe. Ihren Ursprung haben sie in der Postkutschenzeit. In Syke endete diese Epoche im Juni 1900. Da fuhr zum letzten Mal die Postkutsche zwischen Syke und Bruchhausen-Vilsen, die diese Route bis dahin fahrplanmäßig bedient hatte.

Wie einige Zeit zuvor im Wilden Westen, hatte die Postkutsche den Konkurrenzkampf mit der Eisenbahn verloren. Post, Waren und Reisende ließen sich auf der Schiene schneller und durch die größere Menge pro Fahrt auch deutlich billiger transportieren als mit der Kutsche. Und mit der Einweihung der Kleinbahn zwischen Syke und Hoya im Jahr 1900 war das Aus der Postkutsche besiegelt.

Am 7. Juni 1900 berichtete die Syker Zeitung von der letzten Postkutsche zwischen Bruchhausen-Vilsen und Syke. Auf dem Bock neben dem Postillon „Heinrich“ hatte ein Orgeldreher Platz genommen. In einem zweiten Wagen begleiteten sämtliche Postbeamten ihren scheidenden „Schwager“ bei seiner letzten Fahrt. „Mit schmetternder Musik kam Heinrich heute morgen wieder von Vilsen zurück und dürften wir nunmehr die bekannte gelbe Kutsche wohl kaum wieder in unseren Straße auftauchen sehen“, berichtete die Zeitung“.

Leider verrät der Verfasser dieser Zeilen nicht, wer „Heinrich“ war. Das erschließt sich erst aus der Kreiszeitung vom 16. Januar 1956: Unter dem Titel „Der letzte Postillon“ berichtet sie vom Tod Heinrich Hackmanns. „Am Sonnabend wurde der im hohen Alter von 85 Jahren verstorbene Postbetriebsassistent a.D. Heinrich Hackmann beerdigt. Mit ihm ging nicht nur einer der ältesten Einwohner Sykes in die Ewigkeit ein, sondern auch der letzte Syker Postillon“, heißt es dort. „Sein Name war mit einer geruhsameren Zeit als heute verbunden, der wir trotz der ungeheuren technischen Fortschritte zuweilen mit Wehmut nachtrauern, weil sie weniger unsere Nerven strapazierte als die Gegenwart.“

+ Das Gasthaus Niebuhr in Heiligenfelde war im Jahr 1890, in dem diese Aufnahme entstand, Poststation. Der Mann links auf dem Kutschbock ist sehr wahrscheinlich Heinrich Hackmann. © Stadtarchiv Syke

Es ist fraglich, ob die Wirklichkeit auch nur annähernd dieser verklärenden Postkutschenromantik nahe kam. So wie Heinrich Hackmann das am 8. Oktober 1949 der Syker Zeitung beschreibt, muss eine Reise mit der Postkutsche tatsächlich eine ziemlich anstrengende Sache gewesen sein: „Sechs Passagiere konnten es sich in den Vehikel bequem machen, oben auf dem Bock war ein weiterer Sitz frei“, heißt es in dem Bericht. „Briefe und Pakete wurden auf dem Postamt in Empfang genommen, die Pferde aus dem Stall geholt und angespannt, und dann begann die Fahrt, wobei der Fahrer hoch vom Bock seine Signale und Lieder in alle Winde blies.“

Jeden Tag wurden 72 Kilometer zurückgelegt. In Vilsen bei Wohlers-Meyer war eine Übernachtungsstation. Von dort aus dauerte die Etappe bis Syke noch zwei Stunden. Mit Halte- und Hilfsstationen in Bruchhöfen, Uenzen und Süstedt sowie Wachendorf, Heiligenfelde (Niebuhr und Otersen) sowie an der Ziegelei in Steimke.

Nicht immer verlief die Fahrt glatt, sondern es gab auch damals schon Zwischenfälle. Am schlimmsten sei es im Winter 1888 gewesen, berichtete der ehemalige Postillon. Da sei selbst im März noch kein Durchkommen gewesen und die Kutsche im Uenzener Grund steckengeblieben. „Bis zum Leibe standen die Pferde im Schnee und mußten ausgespannt werden. Anderntags erst wurde der Wagen mühsam herausgeschaufelt. Ein andermal blieb die Kutsche bei Ochtmannien trotz der vier Pferde auf der Strecke und konnte nur durch den Schneepflug befreit werden. Es kam auch vor, daß der Reiseverkehr überhaupt vorübergehend ganz eingestellt wurde. Dann ritt unser Postillon, die Briefbeutel quer über dem Rücken des Pferdes, durch die schneebedeckten Felder.“

Über den Ausflugsverkehr erfahren wir, dass Heiligenberg ein beliebtes Ziel der Bremer war, die mit dem Zug bis Syke fuhren und von dort die Postkutsche bis Vilsen benutzten. An Feiertagen wie Pfingsten reichte sie nicht aus und es wurden Extragespanne gestellt. Der Fahrpreis betrug von Syke bis Vilsen 1,80 Mark.

Diese sehr anschauliche Schilderung verdanken wir Heinrich Hackmann aus der Barrier Heide. Er feierte zusammen mit seiner Frau Sophie nach dem Zweiten Weltkrieg die goldene Hochzeit und starb am 12. Januar 1956.