Birne Helene mit Zukunftsmusik

Syke - Von Marc Lentvogt. Die schlechte Nachricht zuerst: Wenn heute Nacht alle Satelliten ausfallen, funktioniert die Welt, wie die Menschheit sie kennt, nicht mehr. Die gute Nachricht: Speziell in Bremen sitzen enorm fähige Leute, die daran arbeiten, dass das nicht passiert.

50 Jahre nachdem Neil Armstrong als erster Mensch seine Füße auf den Mond gesetzt hat (Apollo 11, 21. Juli 1969) und fünf Jahre bevor erstmals seit 1972 wieder ein Mensch den uns so nahen Himmelskörper betreten soll, war die Raumfahrt zu Gast in der Kreissparkasse Syke (KSK). Die Syker Bürgerstiftung hatte eingeladen, zwischen Kürbiscremesuppe, Cranberryrotkraut und Birne Helene einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Beim zehnten Bürgermahl sollte, so KSK-Marketingleiter Ralf Warneke, die Frage geklärt werden, ob es sinnvoll ist, nach den Sternen zu greifen. Das begeisterte Lächeln des Hausherren vertrieb direkt erste Zweifel. Einfaches Spiel also für Wolfgang Dürr. Dürr, Director Space bei Airbus Defense and Space, trat nicht auf wie ein Firmenvertreter, sondern wie ein Raumfahrt-Fan, der versierter und informierter nicht sein könnte – leider mit dem kleinen Nachteil, dass Detailfragen aufgrund der großen und in ihrer Gesamtheit absolut nennenswerten Umfänge der Branche kaum zur Sprache kamen (siehe Infokasten).

„Wir alle nutzen Raumfahrt in unserem Leben“, führte Dürr ein. Sein Gedankenexperiment, morgen stünden keine Satelliten mehr zur Verfügung, führte „quasi in das Jahr 1957“. Wobei diese Angabe nur in Maßen stimmen kann, denn auch wenn der russische Sputnik-Satellit damals gestartet wurde, waren seine technischen Fähigkeiten darauf begrenzt, ein einfaches Signal zu senden.

Heute können diese Flugkörper, die in einer Distanz von mindestens 500 Kilometern alle 90 Minuten die Erde umrunden, deutlich mehr. Ohne sie gäbe es keine Navigation, keine genauen Wetterprognosen. Das Militär würde sich dauerhaft in erhöhter Alarmbereitschaft befinden, weil es keine präzisen Aufklärungsdaten gäbe. Und: Live-Fußball, erklärt Dürr, würde auch nicht so wie gewohnt den Weg auf den heimischen Bildschirm finden, wobei das wohl zumindest am Sonntag verschmerzbar gewesen ist. Als Michael Lux von der Bürgerstiftung zwischen den Gängen einen Zwischenstand aus Gladbach mit den Gästen teilte, schien zumindest niemand unglücklich, statt vor dem Fernseher in der Kreissparkasse zu sein.

Doch genug der Dystopie. Es sollte ja nicht um den Erhalt des Status quo, sondern um den Griff nach den Sternen gehen. Und der lohnt sich gleich doppelt. Monetär, natürlich. 140 Unternehmen in Bremen sind mit der Raumfahrt verbunden, ein Zehntel aller deutschen Beschäftigten in der Branche arbeiten in der Hansestadt. 260 Milliarden US-Dollar Umsatz 2018 sollen sich bis 2040 auf 2 700 Milliarden verzehnfachen.

Aber da sind eben auch noch diese Träume, die mit Geld nicht aufzuwiegen sind, deren Erfüllung die Menschen dank der Raumfahrt immer etwas näher kommen. Zwar gibt es noch keinen Replikator, der auf Picards Zuruf einen Earl-Grey-Tee entstehen lässt, aber immerhin können Kühlschränke sich schon um den Einkauf kümmern.

Momentan sind die Ressourcen anderswo aber ohnehin besser aufgehoben: Beim Kampf gegen den Klimawandel und der Analyse seiner Folgen. Nur, das ist auch klar, ist die Raumfahrt in diesem Fall eine große Hilfe, aber kein Allheilmittel. Am Beispiel von Hochwassern erklärt Dürr: „Sie können es nicht verhindern, aber wissen, wo sie handeln müssen.“ Und da kommen die Menschen ins Spiel. Gegen fehlenden Willen, hilft keine Technik des Universums.