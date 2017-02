Biomeiler statt Ballerspiele

Syke - Von Robin Grulke. Was haben Sie mit 14 Jahren in ihrer Freizeit gemacht? Nicht wenige werden auf diese Frage Klassiker wie Fußball, Turnen oder Videospiele vor dem Fernseher nennen. Nicht so Heinz Jordan von der GTS 2001 in Syke. Heinz erhebt und wertet Daten von Biomeilern aus. Seine Affinität für Technik hat dem Teenager den ersten Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ eingebracht – und ihm den Weg aus der persönlichen Krise gezeigt.

Spricht er über sein Projekt, ist Heinz kaum zu bremsen. Bei der Beschreibung, was er denn genau macht, springt er aufgeregt von Solarpanels zu Wärmesensoren, erklärt, wie ein Biomeiler bewässert werden muss und hält stolz den „Arduino“ in der Hand: Ein Mini-Computer, mit dessen Hilfe Heinz Temperatur und Feuchtigkeit in einem Biomeiler festhält.

Heinz Jordan sprengt die gängigen Klischees: Der Jugend-forscht-Preisträger geht nicht auf ein Gymnasium, sondern auf eine Haupt- und Realschule. Und dort hat er sich vom Hauptschul- auf den Realschulzweig hochgearbeitet. Dabei hat hat der 14-Jährige nicht immer leistungen gezeigt, die seine Lehrer in Staunen versetzten. Jahrelang hatte er Schwierigkeiten, in der Schule mitzukommen, nichts konnte ihn wirklich motivieren. „Seine Mutter dachte sich schon: Was soll nur aus meinem Jungen werden?“, erzählt Werner Wordtmann, Lehrer an der GTS und Pate von „Jugend forscht“. Der Wechsel zur Realschule sowie das Projekt waren schließlich genau der richtige Ansporn für Heinz.

Mehr als 16 000 Messwerte gesammelt

„Vorher dachte ich mir: Schule – warum?“, erzählt er, „jetzt weiß ich ganz genau: Darum!“

Bei der Preisverleihung des Regionalwettbewerbs in Emden erreichte Heinz in der Kategorie Technik den ersten Platz. „Datenerhebung und -auswertung vom Biomeilerverhalten während der Umwandlung von Holz zu Humus“ hieß sein Beitrag. Um die dafür gesammelten Daten überschaubar zu machen – Heinz spricht von mehr als 16 000 Messwerten – arbeitete er außerhalb der Schule vier Stunden lang an einem System: nur, um zu wissen, wie er die Vielzahl der Daten auf rund 150 Messwerte kürzen kann.

Es ist diese Art von Engagement, die Wordtmann schwärmen lässt. Er habe Ähnlichkeit mit Jan-Hendrik, einem ehemaligen Schüler der GTS und laut Wordtmann Vorbild für seine Mitschüler. Der lernte zum Teil eigenständig Chinesisch, um Informationen über den Mini-PC „Arduino“ auf chinesischen Webseiten verstehen zu können.

Heinz steht nun im März der Landdeswettbewerb von „Jugend forscht“ in Oldenburg bevor. Große Chancen rechnet er sich nicht aus, die Mitstreiter hätten wirklich gute Arbeit geleistet. Doch das hält Heinz nicht davon ab, weiterzuplanen. Im kommenden Jahr möchte er wieder an dem Wettbewerb teilnehmen. Ein mögliches Thema hat er schon: Die Zündkerze für einen Wasserstoffverbrennungsmotor. „Das Theoretische dafür hab ich schon in meinem Kopf.“