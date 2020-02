Zwei Beispiele für den bemerkenswerten Vorher-Nachher-Effekt: Ausdrücklich weist das Team von „Princess for one day“ darauf hin, dass die Haare weder geschnitten noch gefärbt werden. Fotos: Princess für one Day / Guido Karp

Barrien - Von Frank Jaursch. Die Reise von Bettina und Amanda Palenberg nach Los Angeles hat für ordentlich Aufsehen gesorgt: Auf Einladung des Beauty-Events „Princess for one day“ waren die beiden Twistringerinnen zu Starfotograf Guido Karp geflogen, hatten dort vier unvergessliche Tage gehabt und noch ein Fotoshooting mit dem prominenten Fotografen als besonderes Highlight erlebt.

Für jene, die gern selbst diese Reise gemacht hätten, bietet sich jetzt die Chance, zumindest ein Bild vom Meister persönlich zu bekommen: „Princess for one Day“ (p41d) macht auf seiner Deutschland-Tour am Montag, 2. März, in Syke Station. Das Team um Karp nutzt auch diesmal wieder die Räume von Wagner Wohnen an der B 6 für das Styling und die Aufnahmen.

Um eine Verwandlung zur „Prinzessin für einen Tag“ zu ermöglichen, müssen die Styling-Profis genau wissen, was sie tun. Die „Vorher-Nachher-Aufnahmen“ drücken besser als jede Beschreibung aus, dass das Team sein Handwerk versteht.

Im Gespräch mit der Kreiszeitung erläutert Andreas Langensee von p41d, wie das Portrait-Event abläuft. Dabei steht – nach dem obligatorischen „Vorher“-Foto – zunächst das persönliche Styling im Mittelpunkt. In einem Gespräch arbeitet ein Make-up-Artist mit der Teilnehmerin besondere Vorlieben bei Make-up oder beim Hairstyling heraus. „Wir konzentrieren wir uns ganz besonders intensiv auf die Augen, die wir zum Strahlen bringen“, heißt es in der Ankündigung.

Der neue Look birgt dabei kein Risiko: Die Haare werden zwar frisiert, aber weder gefärbt noch geschnitten – beim Styling passiert also nichts, was sich nicht problemlos mit wenigen Handgriffen wieder rückgängig machen ließe.

Das eigentliche Styling dauert maximal eine halbe Stunde – so lange also, wie man vielleicht auch zu Hause dafür aufbringen würde. Anschließend geht es ins Fotostudio, wo Guido Karp in kurzer Zeit 50 bis 100 Portrait-Fotos schießt und dann gemeinsam mit der Teilnehmerin das beste aussucht. Das „Foto Ihres Lebens“ gibt es dann als hochwertigen Großprint (30x40 Zentimeter), außerdem alle Fotos der Session auf CD.

Das erste Syker Styling-Event beginnt am Montag, 2. März, um 10.30 Uhr, anschließend werden im Zwei-Stunden-Takt an diesem Tag vier Portrait-Events angeboten. Etwas aufwendiger gestalten sich die Events „Covergirl“ und „Hollywood-Style“, für die am Spätnachmittag und am Abend noch Plätze frei sind.

Ein besonderes Angebot gibt es für Leserinnen der Kreiszeitung: Sie sparen bei Angabe des Codes „VIP-Leser-Kreiszeitung“ bei der Anmeldung 15 Euro.

Anmeldung

www.princess4oneday.com/syke

oder telefonisch unter 02622 / 978 95 7 5