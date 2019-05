Bierdeckel-Fragen und einige klare politische Kanten

Syke - Nachdem vor Kurzem noch der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel im neuen SPD-Treff am Bassumer Bahnhof zu Gast war, scheint die Partei ihr Konzept „Spitzenpolitiker besuchen Bahnhöfe“ fortzusetzen. Am Dienstag rollte jetzt die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann mit einer schwarzen Limousine am Syker Bahnhof vor.

Bei der regelmäßig veranstalteten Reihe „Auf ein Wort mit...“ sprach die Ministerin im locker gefüllten Gleis 1 vor rund 20 SPD-Mitgliedern und anderen Interessierten. So klein der Zuschauerkreis an diesem Tag war, so fachlich ging es dort auch zu. Nachdem Landrat Cord Bockhop zuvor in einer kämpferischen Ansprache dazu aufgerufen hatte, „Stimmung in die Demokratie zu bringen“ und intensiv bei politischen Themen zu ringen und zu diskutieren, gehörte die Bühne Carola Reimann.

Auf Bierdeckeln reichten die Zuschauer im bewährten Format ihre Fragen nach vorne an Moderator Ingo Estermann weiter. Direkt die ersten Fragen gaben die inhaltliche Tiefe der folgenden rund eineinhalb Stunden vor. Es ging um das Bundesteilhabegesetz (BTHG), das neue niedersächsische Pflegegesetz und – wer denkt, das sei schon sehr bürokratisch und juristisch – um die Heimmindestbauverordnung.

Reimann konnte dabei auf beinahe alle Fragen der Gäste eingehen und zeigte sich auch an vielen Stellen sehr kämpferisch. So sagte die Ministerin etwa, es sei „beschämend, dass in unseren Parlamenten so wenig Frauen sitzen“, und forderte mehr Parité im Bund. Nicht nur die Rechte von Frauen möchte sie stärken. Auch Menschen mit Behinderung sollen durch die neue Rahmenvereinbarung beim BTHG besser integriert werden.

Klare Worte außerdem beim Thema Pflegenotstand. Es seien „erbärmlich wenige Leute im Pflegebereich an einen Tarif gebunden“, und die „Bewertung für soziale Berufe“ müsse anders werden. Für die Pflege in 20 Jahren wünsche sie sich eine stärkere Gleichberechtigung zwischen Pflegern und Ärzten, mehr Digitalisierung, eine egalitärere Kommunikation und vor allem eine interdisziplinäre und selbstbestimmte Ausbildung.

Dazu trage auch die vom Land Niedersachsen forcierte und im Publikum an diesem Tag nicht unumstrittene Einführung einer Pflegekammer als Arbeitnehmervertretung bei, so die Ministerin.

Nach einem bunten Streifzug von der Impfpflicht über die Kurzzeitpflege bis hin zum Wohngeld, hatte sie schließlich alle Bierdeckel abgearbeitet. Lachend gestand die Braunschweiger Politikerin am Ende: „Ich kann über Gesundheit und Pflege tagelang reden.“ Daran dürfte auch im Zuschauerraum in diesem Moment keiner mehr gezweifelt haben.