Hello again! BIB nach zwei Jahren Zwangspause wieder in Syke

Von: Anke Seidel

Mr. BIB Dennis Hammer freut sich auf die 18. Berufs-Informations-Börse in Syke. © Marco Gallmeier

Die Berufs-Informations-Börse ist zurück: vom 9. bis zum 11. Februar können sich Schüler in der BBS Europaschule in Syke über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Syke – Zwei Jahre Zwangspause wegen Corona sind vorüber: Die Berufs-Informations-Börse (BIB) in Syke, die als eine der größten in Niedersachsen gilt, öffnet im Februar wieder ihre Pforten – zum insgesamt 18. Mal. „Eigentlich wäre es die zwanzigste gewesen“, sagt Chef-Organisator Dennis Hammer. Sein Motto für die Neuauflage 2023: Hello again!

Berufs-Informations-Börse in Syke: 116 Firmen nehmen teil

Vom 9. bis zum 11. Februar will die Messe allen interessierten Schülern die Möglichkeit geben, auf die Suche nach ihrem Wunschberuf zu gehen. Will heißen: sich bei den 116 teilnehmenden Firmen über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Mehr geht nicht: Die gesamte Ausstellungsfläche ist bereits ausgebucht. 38 Firmen habe er bereits absagen müssen, bedauert Dennis Hammer, der noch immer fast täglich Anfragen von Unternehmen erhält.

Termin Die BIB ist vom 9. bis zum 11. Februar in der BBS Europaschule in Syke geöffnet; Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr (an diesem Tag zu jeder vollen Stunde Vorträge über das berufliche Gymnasium).

Über 81 verschiedene Ausbildungsberufe können sich die Besucher auf der BIB informieren – außerdem über 63 verschiedene Studiengänge. „In Deutschland gibt es mehr als 500 Ausbildungsmöglichkeiten“, weiß der Chef-Organisator der BIB – ganz zu schweigen von 19 700 verschiedenen Studiengängen. „Wer soll sich in diesem Dschungel noch zurechtfinden?“, fragt sich Dennis Hammer. Genau deshalb freut er sich, im Februar endlich wieder die BIB anbieten zu können – mit ihren fundierten Informationsmöglichkeiten direkt bei Ausbildern und Firmenmitarbeitern sowie mit persönlichen Gesprächen.

So viele Anfragen von Unternehmen hatten wir noch nie.

„So viele Anfragen von Unternehmen hatten wir noch nie“, stellt Dennis Hammer fest – und berichtet, dass 23 Unternehmen das erste Mal auf der Messe vertreten sind. Beispielsweise die Brauerei Beck & Co aus Bremen, die zum Inbev-Konzern gehört und Ausbildungsmöglichkeiten zum Brauer und Mälzer präsentiert. Der Kontakt kam über einen ehemaligen Schüler des BBS-Fachgymnasiums zustande, der in der Bremer Brauerei arbeitet.

Außerdem präsentiert die BIB erstmals Ausbildungsmöglichkeiten zum Zahntechniker oder in der Verfahrenstechnologie der Mühlen- und Getreidewirtschaft sowie in der Milchtechnologie und zum Fluggeräte-Elektroniker.

Stolz ist Dennis Hammer darauf, dass sich Global Player wie Vitakraft ebenso auf der BIB präsentieren wie Familienbetriebe wie das Modehaus Maas. Genau das bildet eine enorme Bandbreite beruflicher Chancen ab. Die Universitäten Bremen und Bremerhaven zeigen mit ihren 63 Studiengängen weitere Perspektiven auf.

Werbung auf Bierdeckel und Brötchentüte: „Die sollen Eltern und Schüler aufmerksam machen“

Werbetechnisch überlässt Mr. BIB Dennis Hammer nichts dem Zufall: Auf 85 000 Brötchentüten wird derzeit in der Region für den Besuch der BIB geworben – erstmals auch auf 25 000 Bierdeckeln, die in 27 Restaurants auf den Tischen liegen. „Die sollen Eltern und Schüler aufmerksam machen“, schmunzelt der Chef-Organisator – in dem Wissen, dass diese Bierdeckel ihm schon zwei neue Aussteller gebracht haben. Außerdem erhalten Kunden in den McDonald’s Filialen von Christian Eckstein mit ihrer Bestellung ein Info-Blatt über die BIB. Titel: „Genug gechillt. Komm zur Berufs-Informations-Börse!“

Genau die bietet ganz bewusst Mitmachaktionen für die Besucher. Dennis Hammer nennt Beispiele: Die Firma Schlesselmann bietet die Möglichkeit, mit dem Drucklufttacker eine Mini-Palette zum Mitnehmen herzustellen. Die BASF präsentiert in einem Chemie-Labor Experimente. Außerdem bieten alle Ausbildungswerkstätten in der BBS handfeste Informationsmöglichkeiten: Schweißarbeiten und Graffiti gehören genauso dazu wie das Lackieren von Autotüren.