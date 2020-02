Azubi-Suche auf der BIB in Syke: „Wir sind scharf auf dich“

Der Slogan ist Programm: „Wir sind scharf auf dich“ , wirbt ein Unternehmen auf der Berufs-Informations-Börse (BIB) in Syke um neue Auszubildende. 112 Aussteller präsentieren dort handfeste Informationen über 86 verschiedene Berufe. Am ersten Messetag kamen schätzungsweise 1 500 interessierte junge Menschen.

Syke – Willkommen im Operationssaal: Fachpflegekräfte bereiten einen Patienten für den Eingriff vor, regeln Beatmung und Anästhesie. Immer und immer wieder, ohne ihren Schützling in Lebensgefahr zu bringen. Denn er ist aus Plastik. Aber einen möglichst „echten“ Ablauf im Operationssaal darzustellen, das ist Torsten Eggelmann als Leiter der Abteilung Anesthäsie bei der Gesundheit Nord in Bremen sehr wichtig.

Mit seinen Mitarbeiterinnen ist er zum ersten Mal bei der Berufs-Informations-Börse (BIB) in der BBS Europaschule Syke zu Gast – und stellt spezielle Ausbildungen im Pflegeberuf vor. Er ist einer von 112 Ausstellern, die ganz handfest für ihre Betriebe, Einrichtungen und Institutionen werben – mit dem Ziel, möglichst noch auf der dreitätigen Messe motivierte Auszubildende zu finden.

BIB Syke: Im Friseur-Handwerk sind viele Azubi-Stellen frei

Wie Tanja Strohmeyer, Obermeisterin der Friseur-Innung im Landkreis Diepholz: „Wie in allen Handwerksberufen gibt es viele freie Plätze und zu wenig Auszubildende“, sagt sie. Und warum sollten sich junge Menschen ausgerechnet für diesen Beruf entscheiden? „Spaß, Kreativität, Kontakt mit Menschen – jeden glücklich machen“, fasst die Friseurmeisterin das Schöne in ihrem Beruf zusammen, während Emir, Azubi im ersten Lehrjahr, mit dem Lockenstab an der neuen Frisur einer jungen Frau arbeitet. Gegenüber lässt sich eine andere Besucherin verschönern. Ihre Warnweste zeigt: Sie gehört zum Scout-Team der BBS Europaschule, das Messebesuchern den Weg weist. Denn das Ausstellungsgelände der BIB, die als größte Berufsmesse in Norddeutschland gilt, erstreckt sich über zwei weitläufige Schulkomplexe – plus Mehrzweckhalle.

Dort wollen Mitarbeiter von Aldi von den jungen Besuchern wissen: „Wie gut kennst du dich mit Obst und Gemüse aus?“ Angestrengtes Nachdenken: Rosenkohl und Kohlrabi scheinen für einige echte Exoten zu sein. Nicht so für Swantje Bremer (17). Sie strahlt, denn sie hat 2019 über die BIB einen Ausbildungsplatz bei Aldi gefunden – ihren Traumberuf.

BIB Syke: Azubis werben um neuen Nachwuchs

In der Regel sind es Auszubildende wie Swantje, die auf der BIB zu Botschaftern ihres Berufs werden – sei es im Bankwesen, im Handwerk, in der Produktion, der Medienbranche oder in anderen Bereichen. Über sage und schreibe 86 verschiedene Berufe können sich die Besucher informieren. Maats (15) und Tobias (15) greifen beherzt in die Tast-Kiste eines Unternehmens, das mit Werkzeug arbeitet. Schraubenzieher, Lupe und Wasserwaage hat Maats im Nu ertastet und identifiziert – ein Erfolgserlebnis.

+ Auf dem neuesten Stand: Die Medienkauffrauen in spe Mona Keller und Celine Neure (v.l.) stellen ihren Beruf vor. © Jantje Ehlers

Wenige Meter weiter heißt es: „Teste dein Wissen: Steuern – was ist das?“ Mit diesem Quiz wirbt ein Steuerberater für seinen Beruf, während genau gegenüber das Finanzamt über seine Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Justiz und Polizei sind ebenso vertreten wie Zoll, Bundeswehr oder Banken und Krankenkassen, Handels- und Produktionsfirmen, Handwerksbetriebe, Geschäfte, und, und, und...

BIB Syke: Hochbetrieb in den Werkstätten der BBS Europaschule

In den Werkstätten der BBS Europaschule herrscht Hochbetrieb. Lackprobe gefällig? Mit Spezialfarben und einer Versiegelung können Handwerker in spe ausprobieren, wie Fahrzeuge lackiert werden – und ein stilisiertes, selbst gestaltetes Symbol-Auto mit nach Hause nehmen. Oder mit Kelle, Steinen und Mörtel ausprobieren, ob der Beruf des Maurers ihren Fähigkeiten und Wünschen entspricht.

Jamal und Maik bieten derweil selbst hergestellte Pflegeprodukte an. Sie sind Schüler der Produktionsklasse Kosmetik, in der sie ihren Hauptschulabschluss nachholen oder verbessern können. Doch genauso gehören Informationen über duale Studiengänge, Hochschulangebote sowie das Berufliche Gymnasium und die Berufseinstiegsschule der BBS Europaschule zum Programm.

Am ersten Messetag informierten sich rund 1 500 junge Menschen – in der Regel Schüler allgemeinbildender Schulen – bei der BIB. Sehr zur Freude von Horst Burghardt, Direktor der BBS Europaschule: „Die Aussteller sind zufrieden. Dann sind wir als Veranstalter auch zufrieden.“

Info: Öffnungszeiten der BIB Syke

Die Berufs-Informations-Börse (BIB) ist am Freitag von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet, ebenso am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Der letzte Messetag ist mit einem Ausbilder- und Elternsprechtag verknüpft.