BIB-Eröffnung: Journalistin Natalie Amir über Macht und Ohnmacht im Iran

Von: Anke Seidel

Journalistin Natalie Amiri ist Hauptrednerin auf der Eröffnungsveranstaltung der Berufsinformationsbörse BIB. Im Syker Theater bringt sie dem Publikum das Leid und den Mut der Menschen im Irak näher - und bricht eine Lanze für die Demokratie.

Syke – Mit 425 Gästen ist am Mittwochabend im Syker Theater die Berufsinformationsbörse BIB eröffnet worden. Stehend spendeten sie der Journalistin Natalie Amiri Beifall, die ihnen eindrucksvoll die verhängnisvolle Macht und die verzweifelte Ohnmacht der Menschen im Iran nahe gebracht hatte – und in einem sehr persönlichen Plädoyer vor allem erklärte: Die Demokratie ist ein unschätzbarer Wert, weil er keine Selbstverständlichkeit ist. Persönlich beeindruckt zeigte sich auch das Musik-Duo Laura und Marc, das die Eröffnungsfeier stimmgewaltig umrahmte.

„Hello again!“ Mit ihrer Performance des Howard-Carpendale-Hits eröffnen Laura und Marc den Abend. Erst nach zwei Jahren Zwangspause gibt es ein Wiedersehen bei der BIB, die Cheforganisator Dennis Hammer bis ins Kleinste geplant hat. Als Direktor der gastgebenden BBS-Europaschule freut sich Horst Burghardt in seiner Ansprache über die große Palette der Ausbildungsmöglichkeiten, die bei der BIB vorgestellt werden: 115 Firmen – vom Familienbetrieb bis zum Global Player – präsentieren nun ihre Angebote. „Die Berufswahl ist eine Art Lebensentscheidung“, betont der BBS-Direktor.

Er stellt mit Natalie Amiri eine Referentin vor, die ihre Bestimmung gefunden hat. „Ich brenne für diesen Beruf, das ist meine Mission“, erklärt die Journalistin mit deutsch-iranischen Wurzeln, die neun Jahre lang im Iran – der Heimat ihres Vaters – gewirkt hat und immer wieder dem Druck des islamischen Regimes ausgesetzt war.

In leisen, bewusst unaufgeregten Tönen schildert sie das Unvorstellbare, das in diesem Land unter dem Regime der islamischen Regierung geschieht: Nur weil ein Kopftuch oder der Knopf an einem Mantel nicht richtig sitzt, werden Frauen verhaftet, vergewaltigt und im schlimmsten Fall getötet – genau wie Männer, die sich dem totalitären System widersetzen.

Es ist das Bemühen um die objektive Distanz der Journalistin und ihr zweifelloses Herzensanliegen, zu einer neuen Zukunft im Iran beitragen zu können, das die Zuhörer im Theater tief berührt.

Die Diplom-Orientalistin lässt ihre Zuhörer an ihrem Lebensweg teilhaben, nimmt sie mit in ihren Alltag und ihren Aufgabenbereich damals im Iran. Schildert ihre Auseinandersetzungen mit dem Regime, das ihr die Pressekarte und auch den Pass abnimmt. Sie bedroht, wenn sie nicht mit dem Geheimdienst kooperiert. Bis 2020 leitet sie das Teheraner ARD-Studio und gibt es dann ab, weil sie um ihr Leben fürchten muss. Das Auswärtige Amt befürchtet, dass sie politische Geisel genommen werden könnte, um sie als Druckmittel für Verhandlungen einzusetzen.

„Das System ist enorm paranoid“, sagt sie über das islamische Regime – und weiß: „Als Journalistin ist man der Feind des Staates.“ Sie fest überzeugt: „Die Sittenpolizei wurde nie abgeschafft“ und schildert ihren 425 Zuhörern im Syker Theater die Hintergründe des blutigen Geschehens im Iran: „Verkaufen will das Regime, dass im islamischen Staat alle zufrieden sind.“

Aber „hinter den Kameras werden die Menschen dann hingerichtet“, erklärt sie. Wie verzweifelt Männer und Frauen im Iran für ein neues Leben, für die Demokratie kämpfen, erklärt sie mit einem Zitat der Demonstranten: „Habt Angst vor mir. Ich habe nichts mehr zu verlieren.“

Wenn es nun Schlagzeilen über die Freilassung von Demonstranten gebe, dann stimme das nicht: „Die wissen ganz genau, wie oberflächlich wir hier ticken“, blickt Natalie Amiri auf die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die das Thema Iran hierzulande auslöse – obwohl es sich um eine echte Revolution handele, in der Menschen generationsübergreifend auf die Straße gehen würden. In dem Wissen, dass es sie jederzeit das Leben kosten könne: „Es passiert da etwas richtig Großes – eine Revolution.“

Aber die Journalistin stellt klar, dass genau die ohne das Engagement demokratischer Staaten nicht gelingen kann. Warum sich dieser Einsatz aber lohnt, erklärt sie mit den engen Verbindungen zwischen dem Iran und Russland – und präsentiert eine Strategie zur Stabilisierung des Weltfriedens.Landrat Cord Bockhop zeigt sich beeindruckt vom Vortrag der Journalistin – gerade im Bezug zur Demokratie: „Wir sollten uns fürchten, dass wir so viel zu verlieren haben“, gibt er am Ende zu bedenken.

Hintergrund

Die Berufsinformationsbörse BIB in der BBS Europaschule Syke gilt als größte in Niedersachsen. 115 Aussteller sind dort vertreten. Die Besucher können sich über 81 verschiedene Ausbildungsberufe informieren, außerdem über 63 unterschiedliche Studiengänge. 23 Unternehmen sind das erste Mal auf der Messe vertreten. Erstmals werden dort Ausbildungsmöglichkeiten zum Brauer und Mälzer präsentiert, zum Zahntechniker oder in der Verfahrenstechnologie der Mühlen- und Getreidewirtschaft sowie in der Milchtechnologie und zum Fluggeräte-Elektroniker.Geöffnet ist die BIB am Donnerstag und am Freitag von 8.30 bis 13 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. An diesem Tag gibt es zu jeder vollen Stunde Vorträge über das berufliche Gymnasium.