Bewegende Momente

Syke - Von Michael Walter. Die geplante Bebauung des Hallenbad-Areals ist „ein Thema, das bewegt“, stellte Erster Stadtrat Thomas Kuchem am Donnerstagabend im Bauausschuss einmal mehr fest. Nicht nur mit Blick auf die vergleichsweise dicht besetzten Zuhörerreihen, sondern auch angesichts des Gegenwindes, der Stadt und Politik seitens der Umweltschützer von Anfang an entgegen weht.

Für den stellvertretenden Verwaltungs-Chef und seinen zuständigen Fachbereichsleiter im Bauamt, Hein Sievers, Anlass, vor Publikum ein paar Dinge noch mal klarzustellen. „Wir befinden uns noch vor dem eigentlichen Planverfahren“, betonte Kuchem. Die Tatsache, dass trotzdem schon wiederholt verschiedene Entwürfe für dieses Baugebiet öffentlich vorgestellt und diskutiert worden sind, zeige das hohe Maß an Transparenz, das Rat und Verwaltung der Entwicklung dieses Vorhabens zumessen.

Kritik war – wie mehrfach berichtet – vor allem wegen eines als schützenswert erachteten Hohlwegs in der Nachbarschaft laut geworden und wegen zahlreicher alter Bäume. Bauamtsleiter Hein Sievers stellte klar: „Wir kümmern uns um das Plangebiet. Darin gibt es genau zwölf erhaltenswerte Bäume. Alle anderen stehen außerhalb und haben mit dem Plangebiet nichts zu tun!“ Das gilt genauso für den Hohlweg: „Auch der gehört nicht zum Plangebiet. Das ist ein Privatweg, damit haben wir nichts zu tun.“

Trotzdem habe die Stadt die Kritik an der angeblich zu nah an diesen Hohlweg heranreichenden Bebauung aufgenommen und die Planung entsprechend verändert. Der Abstand sei vergrößert worden. Der Preis dafür ist der Verzicht auf eine Reihe möglicher Bauplätze.

Das eigentliche Baugebiet, von den Grünen regelmäßig als geradezu paradiesische Urlandschaft geschildert, ist laut Sievers „eigentlich eine Mähwiese“ und damit nicht einmal als Ackerland geeignet. Und der Baumbestand darauf bestehe aus wild gewachsenen Birken, die sich dort nur hätten ansiedeln können, weil die Wiese lange Zeit nicht gepflegt worden sei. Mit dem aktuellen Entwurf könnten Stadt und Politik nun in das eigentliche Planverfahren einsteigen, so Sievers. Das würde mit der Auslegung des Entwurfs starten, zu dem dann alle Träger öffentlicher Belange und alle Bürger schriftlich Stellung nehmen könnten. Die Politik würde sich dann im Frühjahr wieder damit beschäftigen.

Henning Greve (Grüne) betonte einmal mehr, er halte das Hallenbad-Areal für den völlig falschen Platz für eine Wohnbebauung. Und wie zu eigentlich allen Bauvorhaben in jüngerer Zeit erklärte er, es gebe in Syke „genug andere Flächen, wo so was kein Problem wäre“. Nennen konnte er allerdings keine.

Das war der Punkt, an dem dem Ausschussvorsitzenden Jochen Harries (FWG) der Kragen platzte. Er erwarte von den Grünen konstruktive Mitarbeit statt fortwährender Verhinderungspolitik. „Stellen Sie doch mal ‘nen Antrag: Lasst uns an dieser Stelle was entwickeln, weil das da viel besser geht als dort!“

Ebenfalls als bloße Verhinderungsmaßnahme wertete die Mehrheit des Ausschusses den Antrag der Gruppe Grüne/Linke, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für dieses Baugebiet vorzulegen. Wilken Hartje: „Ein reines Ablenkungsmanöver. Sie möchten dieses Baugebiet nicht, und jetzt sucht man Gründe. Wir werden garantiert einen Überschuss erwirtschaften, weil uns die Fläche bereits gehört und wir keine Grunderwerbskosten haben.“

Reinhard Hansemann (FDP) schüttelte mal eben so einen groben Überschlag aus dem Ärmel und kam auf einen Überschuss für die Stadt Syke von „Einskommafünf Millionen Minimum. Könnense notieren. Vielleicht kommt das ja genau so hin.“

Hein Sievers antwortete sachlich auf den Antrag: „Wir müssen zunächst mal das Auslegungsverfahren abwarten. Danach haben wir ja erst die Hintergründe, um Kosten berechnen zu können.“ Ein Argument, das offensichtlich überzeugte. Der Antrag wurde abgelehnt.