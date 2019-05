Bettina Beißners Bauchgefühl

Bettina Beißner, Chefsekretärin der Stadtverwaltung, bei den Vorbereitungen zur Präsidiumssitzung des Niedersächsischen Städtetages in Syke in der kommenden Woche. Foto: Michael Walter

Syke - Von Michael Walter. Es knistert bei Bettina Beißner. Das liegt an den rund zwei Dutzend Cellophantütchen auf ihrem Schreibtisch. Kleine Gastgeschenke für nächste Woche. Damit das Präsidium des Niedersächsischen Städtetags Syke in netter Erinnerung behält.

38 Köpfe zählt das Präsidium. Es tagt im Schnitt alle zwei Monate, und die Gastgeberrolle geht rum. Die Stadt jedes Mitglieds ist also rein rechnerisch alle sechs Jahre an der Reihe. So lange ist Syke noch nicht einmal Mitglied beim Städtetag. Trotzdem ist die Stadt diesmal dran. Bettina Beißner kümmert sich darum, dass alles klappt.

Normalerweise nicht ihre Aufgabe. Als Chefsekretärin im Rathaus leitet sie das Büro der Bürgermeisterin und des Ersten Stadtrats. Dazu gehört zum Beispiel die komplette Terminkoordination. Für die Organisation dieses Arbeitstreffens hat sie sich freiwillig gemeldet. Und das ist nicht ganz wenig Extraarbeit.

Nicht immer nehmen alle Präsidiumsmitglieder an den Treffen teil. Nach Syke kommen 25. Bettina Beißners Blick geht zum Kalender: Montag ist Anreise, Dienstag Abreise. Für sie hieß das: Zuerst mal die Übernachtung klarmachen.

Herausforderung Nummer eins: Ein Hotel mit 25 Einzelzimmern gibt es in Syke nicht. Herausforderung Nummer zwei: „Es gibt eine ganze Menge Vorgaben vom Städtetag“, sagt Beißner. „Zum Beispiel muss das Hotel auch mehrere Konferenzräume mit der entsprechenden technischen Ausstattung haben – für die Vorbesprechungen.“

Spätestens an dieser Stelle war klar: Das Heimspiel würde zumindest teilweise zum Auswärtsspiel. Im Forsthaus Heiligenberg ist Bettina Beißner fündig geworden. Und hatte damit gleich den nächsten Job zu erledigen: Mit dem Küchenchef das Menü für das gemeinsame Abendessen der Teilnehmer zu besprechen.

„Vorher gibt es bei diesen Treffen immer auch ein Programm“, weiß Beißner und erzählt: „Wir machen eine Golf-Challenge in Okel.“ Auch die hat sie mit der Geschäftsführung des Golf- Clubs und den Trainern gemeinsam abgesprochen. „Das war überhaupt kein Problem“, sagt sie. „Der Golf- Club ist uns sehr entgegengekommen. Ich hatte auch mit nichts anderem gerechnet. Die sind da ja immer sehr bemüht, alles möglich zu machen.“

Dienstag ist dann das Arbeitstreffen in Syke. „Um neun beginnt die Sitzung im Ratssaal“, sagt Beißner. Sie musste dafür das Catering organisieren. „Es gibt Brötchen und Getränke. Und hinterher eine Suppe. Das muss alles vorbereitet sein, bevor die Teilnehmer kommen.“ Da hat sie schon aus tiefster Überzeugung ein Auge drauf. „Ich finde, es gibt nichts Störenderes in einer Sitzung, als wenn die da noch rumwuseln und aufbauen müssen.“

Die eine oder andere Überstunde hat Beißner durchaus in die Vorbereitung investiert. „Ich hab schon zusehen müssen, dass nichts liegenbleibt“, sagt sie. „Easy Going war das nicht. Aber es hat viel Spaß gemacht, das Umfeld zu organisieren. Ich bin wahrscheinlich die Einzige hier im Rathaus, die sagt, ich würde das freiwillig immer wieder machen.“

Maßstab war für sie dabei das eigene Bauchgefühl: „Wenn ich selber mit dem Drumherum zufrieden bin, weiß ich, dass das alles passt.“

Und dann greift Bettina Beißner zu den Knistertüten: Ein Golfball ist drin und ein bisschen Schokolade mit dem grünen Syke-Ypsilon. „Die Leute sollen doch mit Syke nette Gedanken verbinden“, sagt sie. Auch da überlässt sie nichts dem Zufall. Die Tüten hat sie selbst gepackt.