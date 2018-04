Dididoktor zu Gast im Kreismuseum: „Beter as ne Buddel Wienbrand!“

Syke - Der Name zieht: Zum Auftritt des Dididoktors am Sonntag im Kreismuseum waren die Tische auf der Bauerndiele wieder gut besetzt. Rund 60 Besucher wollten dem „singenden Landarzt“ zuhören.

Der Künstler hatte auf der kleinen Bühne Platz genommen – ausgestattet mit Akkordeon und Mundharmonika, Headset-Mikro und „Musikkasten“, der bei vielen Liedern das instrumentale Playback besorgte. Aus 188 selbstgetexteten Liedern wählt Didi Heumann aus. Gar nicht so einfach, wie er schmunzelnd anmerkte: „Man weet gar nich, wat man allens singen schall.“

Die Auswahl, die er getroffen hatte, sagte aber dem vornehmlich reifen Publikum offenkundig durchaus zu. Heumann erzählte, rezitierte und sang, meist „op Platt“, allerlei Alltagsbegebenheiten und Döntjes. Seine Lieder entführten die Zuhörer in die alten Zeiten. Wissendes Nicken etwa bei einigen Zuhörern, als er vom frühmorgendlichen Melken erzählt – mit einem Kopf, der vom Schützenfest tags zuvor noch schwer ist.

Warum mögen die Menschen die Lieder vom Dididoktor? Er verkündet in den Stücken Botschaften von Zuversicht und Lebensfreude, verpackt in eingängie Country-Melodien. „Freue di up jeden Dag, den du hier bist“, singt er, und man nimmt ihm diesen Appell ab.

Bei soviel Zustimmung darf sich Heumann auch ein paar augenzwinkernde Frechheiten leisten. „Jeder hett een Vogel, und du hest een ook“, singt er – und hat mitten im Lied noch die Zeit, die Fotografin der Kreiszeitung („Hallo, Jantje!“) – zu begrüßen.

Was der Doktor auf der Bühne verschreibt, macht gute Laune. Und genau so bietet er auch seine CDs an. Die machen lustig und nicht krank – und seien damit „beter as ne Buddel Wienbrand“.