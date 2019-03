Das Beste, was es gibt

Auf die Zeit, in der dieses Foto entstand, geht von ihrem Prinzip her auch noch die aktuelle Straßenausbaubeitragssatzung zurück. Und sie wird auch noch eine ganze Weile weiter bestehen. Ob das noch mal mehr als 60 Jahre sein werden, ist allerdings fraglich. Das Foto stammt aus der ersten Hälfte der 1950er-Jahre und zeigt den Ausbau der Sulinger Straße in der Syker Neustadt. Foto: Archiv

Syke - Von Michael Walter. Es bleibt bei den Anliegerbeiträgen zur Straßensanierung grundsätzlich alles, wie es ist. Das ist die Empfehlung, die am Donnerstagabend der Bauausschuss des Syker Rats einstimmig aussprach. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Rat anders entscheiden wird.

Der Ausschuss folgte mit seinem Votum dem Vorschlag der Stadtverwaltung. Die hatte auf Antrag der Grünen geprüft, ob es vielleicht sinnvoller wäre, das jetzige Verfahren zu verändern. Anstelle von einmaligen Beiträgen könnte die Stadt auch über einen längeren Zeitraum wiederkehrende (und damit geringere) Beiträge erheben. Sie könnte aber auch ganz auf Straßenausbaubeiträge verzichten und stattdessen die Grundsteuer erhöhen.

Der Grund für diese Überlegungen: Die jetzige Praxis macht den Leuten Probleme. Und zwar durchaus handfeste. Denn bei grundlegenden Straßenerneuerungen müssen sie im Regelfall vierstellige Summen bezahlen. Wenn sie Pech haben auch fünfstellige. Zum Beispiel, wenn es an ihrer Straße nur wenige Anlieger gibt, auf die die Beiträge umgelegt werden können. Oder wenn sie ein Eckgrundstück haben und beide Straßen saniert werden. Dann werden sie gleich zweimal zu Beiträgen veranlagt.

Stadt und Politik sind diese Pferdefüße nur allzu bekannt. Dennoch halten beide das jetzige System für das beste, das es gibt. „Alle anderen Ansätze schaffen mehr Probleme, als sie lösen“, meinte Christian Flor (FWG).

Beispiel wiederkehrende Beiträge: Der Idealfall wäre, alle Grundeigentümer zahlten Jahr für Jahr einen geringen Beitrag, und aus dieser stets gut gefüllten Kriegskasse könnte die Stadt locker sämtliche Straßensanierungen bezahlen. Ist aber rechtlich nicht zulässig. Die Gerichte sagen: Wer Beiträge zahlt, muss auch einen nachweisbaren Vorteil davon haben. Die Stadt müsste diesen Vorteil bei jeder Sanierungsmaßnahme einzeln nachweisen, dann die Beitragsgebiete entsprechend abstecken und dann die Beiträge festlegen. Ein irrer Verwaltungsaufwand. Die Stadt müsste allein dafür „mindestens zwei Mitarbeiter“ einstellen, geht aus der Beschlussvorlage hervor. Und die zählt noch knapp ein Dutzend weitere gravierende Nachteile auf.

Beispiel Grundsteuer: Steuern sind keine Beiträge und dürfen daher auch nicht zweckgebunden erhoben werden. Das heißt, wenn die Stadt die Grundsteuern erhöht, weil sie in Zukunft keine Anliegerbeiträge mehr erhebt, wäre noch lange nicht sicher, dass sie diese höheren Steuereinnahmen überhaupt für den Straßenausbau verwenden könnte. Tut sich irgendwo an anderer Stelle im Haushalt ein Loch auf, sind diese Mehreinnahmen weg.

Auch das Thema Gerechtigkeit und Gleichbehandlung spielt eine Rolle: Am Ende könnten diejenigen die Dummen sein, die entweder zur Miete oder in ausschließlich selbst genutztem Eigentum leben. Unternehmen und gewerbliche Vermieter haben meist Abschreibungsmöglichkeiten, und private Vermieter könnten die höheren Grundsteuern einfach auf die Mieten aufschlagen. Weit schwerer als das kommt aber hinzu: Bundesweit steht grade die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer auf dem Prüfstand. Das heißt, niemand kann derzeit sagen, in welcher Höhe und auf welcher Basis diese Steuer in Zukunft erhoben werden darf.

Der Ausschuss sah das quer durch alle Fraktionen genauso und beschloss, das jetzige Verfahren nicht zu verändern. Die Stadt soll aber überprüfen, an welchen Stellschrauben man drehen könnte, um die Beitragserhebung gerechter zu machen. Das betrifft vor allem die Behandlung von Eckgrundstücken und den Anteil der Beiträge an den Gesamtkosten. Bisher sind das bis zu 75 Prozent. Der Ausschuss würde sich eine deutlich geringere Belastung der Anlieger wünschen. Auch eine Härtefallregelung sei sinnvoll als Schutz vor Überforderung.

Bauamtsleiter Hein Sievers sagte zu: „Wir bleiben da weiter am Ball.“ Derzeit sei noch nicht klar, wie viel davon die Kommunen selbstständig regeln können und welche rechtlichen Vorgaben von Land und Bund dabei eine Rolle spielen. „Wir warten da auch noch auf eine höchstrichterliche Entscheidung“, sagte Sievers, ohne dabei weiter ins Detail zu gehen.

Die Verwaltung werde zu diesem Thema „im Lauf der nächsten Monate“ nochmals an die Politik herantreten, so Sievers. „Entweder mit einer Änderungssatzung oder einer Informationsvorlage.“