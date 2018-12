Liederjan spielt vorweihnachtliche Lieder über Kommerz, Flüchtlinge und Gesöff

Liederjan in Aktion: Im Ratssaal sorgt die Folkband für einen abwechslungsreichen Nachmittag.

Syke - Von Dieter Niederheide. Es war die etwas andere Weihnachtsfeier, die den Senioren von Syke 50Plus am Dienstagnachmittag im großen Saal des Rathauses geboten wurde. Das nordische Folktrio Liederjan war mit seinem Programm „Loses zum Fest“ zu Gast.

Hannelore Balzer, Jörg Ermisch und Philip Omlor alias Liederjan ließen es nicht damit getan sein, dem Fest per musikalischem Fingerzeig ein nicht unbedingt christliches Licht aufzusetzen. Nein, sie schafften den Spagat mit Besinnlichkeit und Vorfreude auf Weihnachten einzustimmen. Und das mit ihren klaren starken Stimmen und einer enormen Vielfalt an Instrumenten.

Beispielsweise die Tuba, mit der Hanne Balser, wie sie es trefflich in „Tubaparty“ besingt, auf einer Party aneckt und sie versucht „das Ding unterm Kleid zu verstecken“. Wer kann das schon – das andächtige „Leise rieselt der Schnee“ auf acht unterschiedlich großen Kuhglocken melodiös aufspielen? Hannelore Balzer und Philip Omlor können das – und es klingt sogar richtig gut.

Weniger besinnlich, aber passend zum Kommerz der vorweihnachtlichen Zeit im Einkaufsrummel ihr „Fürchte dich nicht“, in dem es unter anderem heißt: „Kurz vor Weihnachten da wird mir plötzlich klar, dass da noch was mit Schenken war.“ Das Lied ist eine gelungene Verballhornung um den hemmungslosen Weihnachtskommerz. Balzer hatte Recht, als sie anmerkte: „So geht es in Syke nicht zu beim Einkaufsbummel.“

„Die Hamburger Weihnachten“ waren eine Liebeserklärung an die Weltstadt an der Elbe. Gut kam beim Publikum auch der Titelsong der neusten CD „Ernsthaft locker bleiben“ an. Die Senioren erfuhren von „Liederjan“, dass Kalenderblätter gesponsert und eigentlich nur Blätter mit Zahlen drauf sind.

„Liederjan“ geht auch an aktuellen gesellschaftspolitischen Themen nicht vorbei und tat dies bei der Seniorenweihnachtsfeier mit dem vertonten Gedicht „Flüchtlingsfrau“ von Erich Kästner. Ein nahegehendes Werk mit Migrationshintergrund.

Nicht zur Nachahmung empfohlen: Hanne Balzers Rezept für die Backente zum Weihnachtsfest, die am Ende nicht alleine voller alkoholischem Gesöff ist.

Liederjan kam mit Liedern oder Gedichten gewohnt komödiantisch, ironisch und nachdenklich stimmend daher. Nachdenklich zum Beispiel in der Zusammenfassung einiger Weihnachtslieder, als es in „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ hieß: „Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben.“

Dank sagte an diesem Nachmittag Heike Wilhelm von der Stadtverwaltung, die sich mit Blumen bei Grete Fritz und Anke Häger, bei Lilli Menzel und Dagmar Schultze für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Senioren bedankte. Grete Fritz und Anke Häger bedankten sich ihrerseits per Präsent bei Heike Wilhelm für ihre Unterstützung bei der Arbeit für Syke 50Plus.