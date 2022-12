Barrien, Syke und Heiligenfelde verschmelzen zur Gesamtkirchengemeinde

Von: Michael Walter

Es ist vollbracht: Mit der Vertragsunterzeichnung durch die Kirchenvorstände verschmelzen die drei eigenständigen Kirchengemeinden Syke, Barrien und Heiligenfelde zur Gesamtkirchengemeinde. Von links: Susanne Heinemeyer, Hartwig Seevers (beide Barrien), Christian Kopp, Ulrich Ellinghaus (Syke), Annegret Winte und Katja Hermsmeyer (Heiligenfelde). © Michael Walter

Die Kirchengemeinden Barrien, Syke und Heiligenfelde hatten die Wahl: Gemeinsame Strukturen auflösen, fusionieren, Gemeindeverband oder Gesamtkirchengemeinde werden.

Syke – „Heute passiert was ganz Besonderes!“ – Pastor Christian Kopp war sichtlich bemüht, dem eher nüchternen Akt die außergewöhnliche Bedeutung beizumessen. Drei Männer und drei Frauen hatten sich im Kleinen Saal des Gemeindehauses an der Christuskirche zusammengefunden, um eine Reihe von Papieren zu unterzeichnen. Die Folge dieses formalen Akts ist: Ab Januar gibt es die drei selbstständigen Kirchengemeinden Syke, Barrien und Heiligenfelde nicht mehr. Sondern nur noch eine Gesamtkirchengemeinde.

Änderung des EU-Umsatzsteuerrechts zwingt Kirchengemeinden, ihre Arbeitsgemeinschaft aufzulösen

Mit diesem Zusammenschluss endet eine zehn Jahre lange Kooperation der Kirchengemeinden in Form einer – übrigens von allen als sehr erfolgreich beschriebenen – Arbeitsgemeinschaft. Und es beginnt etwas Neues.

Die Wurzeln dafür sind schon länger gewachsen. Der Barrier Kirchenvorstand Hartwig Seevers erklärt: Als die Landeskirche vor zwei Jahren ihre nächste Einsparrunde angekündigt habe, hätten die drei Syker Kirchengemeinden sich gefragt: „Wollen wir unsere Sachen nicht noch stärker zusammenschmeißen?“ Der finale Anstoß dazu kam aber erst in diesem Jahr. Und wieder von der Landeskirche.

„Das EU-Umsatzsteuerrecht hatte sich geändert“, erklärt Hartwig Seevers. „Die Arbeitsgemeinschaft unserer drei Kirchengemeinden wurde damit wie eine einzige Firma behandelt.“ Sie bestand aber aus drei unabhängigen Haushalten, die Geld in einen gemeinsamen Topf warfen. Ein gemeinsamer Haushalt für drei separate Gemeinden hätte aber gegen das Kirchenrecht verstoßen. Von der Landeskirche kam daher die Ansage: Die Arbeitsgemeinschaft ist sofort aufzulösen.

Die drei Kirchengemeinden standen damit vor der Entscheidung, einen Schritt zurück zu gehen und wieder jede für sich zu arbeiten – das wollte niemand – oder einen Schritt vorwärts zu gehen und sich formal zu einer Einheit zusammenzuschließen. „Die EU als Katalysator für mehr kirchliches Miteinander“, fasste Christian Kopp mit der ihm eigenen leisen Ironie zusammen. „Wer hätte das gedacht?!“

Gesamtkirchengemeinde bedeutet den Wechsel zu einer Gemeinde mit drei Körperschaften

Drei Möglichkeiten standen zur Wahl: ein Gemeindeverband, eine Fusion oder eine Gesamtkirchengemeinde. Hartwig Seevers erklärt die Unterschiede: „Bei einem Verband wären die Dreifachstrukturen erhalten geblieben. Das wäre nicht sinnvoll gewesen. Bei einer Fusion gäbe es hinterher nur noch eine Gemeinde. Bei einer Gesamtkirchengemeinde gibt es zwar auch nur noch eine Gemeinde, aber drei Körperschaften.“ Das heißt vereinfacht gesagt: Das Barrier Eigentum bleibt in Barrien, das Syker in Syke und so weiter.

„Marc-Till Schimke vom Kirchenkreisamt hat uns Vor- und Nachteile jeder Möglichkeit genau erklärt und uns beim gesamten weiteren Prozess begleitet“, sagt Pastorin Katja Hermsmeyer. Und so fiel die Entscheidung am Ende auf die Gesamtgemeinde.

Beschließen musste das jede der drei Kirchengemeinden separat. In Barrien ist das letzte Woche Donnerstag geschehen, in Heiligenfelde am Dienstag und diesen Donnerstag in Syke. Mit der Vertragsunterschrift ist dieser Schritt nun abgeschlossen.

„Erstes Ziel ist jetzt, vom Ich zum Wir zu kommen“, sagt Kirchenvorstand Annegret Winte (Heiligenfelde). Alle Kirchenvorstände bleiben zunächst im Amt – das Gremium der Gesamtkirchengemeinde umfasst damit gut 30 Personen. 2024 wird dann neu gewählt.

Im Januar wird die erste Aufgabe sein, eine neue Geschäftsordnung zu erarbeiten. Hartwig Seevers: „Es gibt noch nicht sehr viele Gesamtkirchengemeinden in Niedersachsen. Wäre das anders, gäbe es Muster-Texte zum Runterladen. Gibt’s aber nicht. Das zeigt uns, wie sehr wir hier Neuland betreten.“