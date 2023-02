Syke: Berufsinformationsbörse gibt Schülern wertvolle Einblicke

Von: Oliver Dörr

Jugendliche informieren sich über Berufe. © Schritt, Sigi

Die Berufsinformationsbörse BIB hilft Jugendlichen, durch Einblicke in Branchen und Betrieben den passenden Beruf zu finden

Syke – Viele haben ihr entgegengefiebert. Nun ist sie nach zweijähriger Coronazwangspause endlich wieder da – die Berufsinformationsbörse (BIB) in den Berufsbildenden Schulen in Syke.

Bereits vor dem Eingangsbereich haben sich zahlreiche Aussteller platziert. Neben der Bundeswehr und Edeka präsentiert sich hier auch das Bauunternehmen F. Winkler aus Bremen. Sie hat sich auf Straßen-, Tief-, Hoch- und Kanalbau spezialisiert. Eine extra eingerichtete „Scheinbaustelle“ soll die Themenvielfalt des Unternehmens widerspiegeln. Zwischen den kräftigen Männern in ihren orangefarbenen Jacken fällt eine Frau auf. Es ist Anna-Lena Wöbse aus Lahausen. Die 24-Jährige ist eine von insgesamt 28 Auszubildenden des Unternehmens. Sie macht derzeit eine Lehre zur Baugeräteführerin. Am Ende ihrer Ausbildung darf sie schweres Gerät durch die Gegend fahren: Bagger, Planierraupen und was sonst noch so auf Baustellen bewegt wird. Wöbse ist eine der wenigen Frauen in der männerdominierten Branche. Auf die Frage, ob sie anderen Frauen zu der Ausbildung raten würde, sagt sie spontan „Ja“. Die Ausbildung sei interessant und vielseitig. Zwar sei der Ton unter den Männern rau, wie sie eingesteht, „aber die Kollegen gehen sehr respektvoll mit mir um“.

BIB bietet Jugendlichen und Unternehmen eine Plattform, um unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen

Auf die Frage, was Interessierte denn für den Job mitbringen müssten, sagt ihr Ausbilder Andre Steen: „Die Bewerber sollten körperlich belastbar sein und kein Problem mit unterschiedlichen Wetterlagen haben.“ Ein Hauptschulabschluss reiche aus – sei aber auch nicht zwingend erforderlich. „Wichtig ist uns, dass die Auszubildenden den Job gerne machen.“

Die BIB bietet Jugendlichen und Unternehmen eine Plattform, um unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Börse zählt mittlerweile zu den größten ihrer Art in Norddeutschland. Auf rund 2 000 Quadratmetern präsentieren sich hier 118 Betriebe und 85 verschiedene Berufe. „Wir hätten auch noch 40 weitere Unternehmen unterbringen können“, sagt BIB-Cheforganisator Dennis Hammer.

Das Wort „Fachkräftemangel“ ist nahezu an allen Ständen gegenwärtig

Zu den hier vorgestellten Berufen zählen Klassiker wie Koch, Tischler oder Bäcker, aber auch außergewöhnliche Berufe wie Tiermedizinischer Fachangestellter, Milchwirtschaftlicher Laborant oder Bierbrauer.

So verwundert es nicht, dass die Jugendlichen am Stand der Beck's-Brauerei AB Inbev entsprechend neugierig den Worten von Marten Köster lauschen. Der berichet über seine Ausbildung zum Bierbrauer: „Für meinen Job brauche ich Verständnis für biochemische Prozesse und Mathe“, zählt er auf. Darüber hinaus spiele Hygiene eine große Rolle. Doch noch bevor sich daraufhin einige Schüler abwenden, ergänzt Ausbilder Christian Rodekuhr: „Noten und Abschlüsse sind für uns nicht so relevant. Viel wichtiger ist uns, dass die Bewerber Interesse am Bierbrauen mitbringen, das wir auch im Telefoninterview abfragen.“

Auffallend ist, dass das Wort „Fachkräftemangel“ an nahezu allen Ständen gegenwärtig ist. Viele Unternehmen suchen händeringend qualifiziertes Fachpersonal.

Auch das Team Funke, ein Heizungs- und Klimatechnikbetrieb aus Twistringen, sucht Verstärkung. Neugierig schlendert Benno Zarth an dem Stand vorbei. Der 14-Jährige wird von Hannah Diephaus, Personalsachbearbeiterin der Firma, angesprochen. Sie informiert über das Unternehmen sowie die Ausbildungsberufe. Interessiert steckt der Schüler der Lukasschule die gereichten Unterlagen ein.

Die Frage, ob er sich vorstellen könne, dort ein Praktikum zu machen, bejaht er. Er finde es ohnehin toll, dass hier so viele Firmen auf kleinem Raum sind, über die er sich informieren kann.

Jugendliche reizt am Polizeiberuf der Nervenkitzel, die Vielfalt und der Wunsch Gutes zu tun

Reges Treiben auch am Stand der niedersächsischen Polizei. Hier wollen Luca Plaewe (18) und Fiona Hein (17) von Kommissarin Johanna Hoffmeister wissen, was sie für den Polizeiberuf brauchen. Die Kommissarin, die ebenfalls über eine Jobmesse zu ihrem Beruf gekommen ist, wie sie sagt, zählt Abitur oder Fachabitur auf und ergänzt, dass Bewerber auch sportlich sein müssen. Gefragt danach, was die Jugendlichen am Polizeiberuf reize, sagen beide, dass es das Adrenalin, die Vielfalt und der Wunsch Gutes zu tun sei.

Auch im Autohauses Werner in Weyhe werden Fachkräfte gesucht. Wolfgang Schiller, Service- und Ausbildungsleiter des Unternehmens, freut sich über die vielen Besucher auf der Messe. Ganz besonders aber freut er sich über die Bewerbungen, die er erhalten hat.

