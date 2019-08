In Bergsteigermanier den Kirchturm hoch

Matthias Müller und Nico Salzwedel hängen bei ihrer Arbeit buchstäblich in den Seilen. Links neben der Kirchturmuhr ist der Grund dafür zu sehen: Im Mauerwerk wächst ein Baum.

Syke - Wilhelm Busch hatte recht: „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“, schrieb der Dichter und Zeichner in einer seiner Bildergeschichten. Das hat am Dienstag Jörg Hespenheide nicht anders erlebt.

Hespenheide ist Vorsitzender im Bauausschuss der Christuskirchengemeinde. In dieser Funktion war er auch Auftraggeber für die beiden Industriekletterer, die am Dienstag auf dem Kirchturm im Einsatz waren. Zwischen einem der Neben-Türmchen und dem Hauptturm hatte sich ein kleiner Baum angesiedelt. Und der musste weg. Eigentlich eine Kleinigkeit. Aber siehe oben: Erstens kommt es anders...

Als sich Kletterer Matthias Müller (41) und sein Kollege Nico Salzwedel (33) ins Geschirr eingehängt hatten und aus dem Turmluk schwangen, sah alles noch nach einem Routineeinsatz aus. Die erste Überraschung ergab sich, als der Baum erreicht war. „Da ist ein Nest drin“, kam der Ruf von oben. Na gut, das kommt vor. Und die Brutzeit ist ja eigentlich längst vorbei. Nicht jedoch in diesem Fall: Im Nest waren noch Küken. Und jetzt? Alles abbrechen?

Zu spät, befanden Hespenheide und die Kletterer. Eines der Küken war sichtbar verletzt, außerdem bestand die Gefahr, dass die Elterntiere nun nicht mehr zum Nest zurückkehren könnten und die Küken verhungern müssten.

+ Unerwarteter Fund: Ein Nest mit Küken. © Frank Jaursch

Also das Nest gaaaanz vorsichtig aus dem Baum genommen, behutsam in einen Behälter gesteckt und nach unten transportiert. Brauchte Jörg Hespenheide also „nur noch“ jemanden zu finden, der sich um die Küken kümmert. Nach mehreren vergeblichen Versuchen hatte er schließlich bei einem Syker Vogelzüchter Erfolg.

Währenddessen haben die beiden Kletterer die nächste Überraschung erlebt: Das kleine Bäumchen war bereits so fest mit dem Mauerwerk verwachsen, dass es sich nicht mehr entfernen ließ, ohne dass massive Schäden entstanden wären. Sie konnten es lediglich absägen.

Amt für Bau- und Kunstwege in Verden angefragt

„Wir müssen jetzt beim Amt für Bau- und Kunstwege in Verden nachfragen, wie wir weiter verfahren“, erklärt Hespenheide. Das ist eine kircheneigene Behörde, so ähnlich wie ein Amt für Denkmalschutz. „Vielleicht kommen wir dann ja bald wieder“, spekuliert Kletterer Nico Salzwedel.

Ursprünglich hatte der mal Holzbearbeitungsmechaniker gelernt. Und Matthias Müller ist ausgebildeter Elektriker. Vor ein paar Jahren haben beide dann auf Industriekletterer umgesattelt. „Das wird nie langweilig“, sagt Müller. „Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung.“

Inzwischen betreiben sie in Bremen sogar eine eigene Schule, wo man das lernen kann. „Industriekletterer werden im Prinzip immer dann eingesetzt, wenn es unwirtschaftlich wäre, einen Spezialkran zu mieten oder ein Gerüst aufzubauen“, erklärt Nico Salzwedel. Das Einsatzspektrum reicht laut Müller „vom Fensterputzen bis zum Begutachten“. Die größte Höhe, in der er selbst je gearbeitet hat, war ein Schacht in einem Salzbergwerk. Da ging es 850 Meter abwärts.