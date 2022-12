Neuer Tedi-Markt in Barrien eröffnet am Freitag

Von: Frank Jaursch

Der ehemalige Nah&Frisch-Markt an der B6 in Barrien öffnet am Freitag als Tedi-Filiale seine Türen. © Jaursch, Frank

Rechtzeitig vor Weihnachten sind alle Arbeiten beendet: Am Freitag eröffnet der Tedi-Markt in Barrien im einstigen „Nah & Frisch“-Gebäude

Barrien - Noch gibt es einiges zu tun, am Freitag aber sollen alle Kartons geleert und alle Regale gefüllt sein: Die Tedi-Filiale an der Bundesstraße 6 in Barrien steht vor ihrer Eröffnung. Wie der Konzern in einer Presseinformation mitteilte, bietet er auf rund 580 Quadratmetern „eine breite Auswahl, die überrascht: Egal, ob Dekoration, Haushalt, Schreibwaren oder Bastelartikel – hier findet man alles unter einem Dach“.

Der Markt öffnet seine Türen am Eröffnungstag um 8 Uhr, danach ist er montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Insgesamt werden der Kundschaft acht bis zehn Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die Filiale wurde gemäß dem neuen Einrichtungskonzept ausgestattet: Durch einen Fußbodenbelag in urbanem Design und eine energieeffiziente und helle LED-Deckenbeleuchtung „entsteht eine angenehme Einkaufsatmosphäre“. Teil des Filialkonzepts sind zudem breitere Gänge und möglichst große Ladenflächen, um Kundschaft und Produkten mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Bei der Farbgestaltung wird auf dezente und dunkle Farbtöne gesetzt, Das Gelb und Blau von Tedi treten in den Hintergrund. Foto: Jaursch