Häuslinge: Neuer Doku-Band porträtiert eine unverzichtbare Gesellschaftsschicht

Häuslingshäuser an den Wänden und im Buch: Im Rahmen der Ausstellung im Kreismuseum schmökern (v.l.) Ralf Vogeding, Ralf Weber, Ralf Warneke, Heinz Riepshoff, Bernd Wolff und Wilfried Meyer in dem neuen historischen Band über die Epoche.

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Benutzt, bedrängt, besitzlos: Häuslingen war ein unabhängiges Leben nicht möglich. Trotzdem – oder genau deshalb – bildeten sie über sage und schreibe drei Jahrhunderte im Landkreis Diepholz eine Gesellschaftsschicht, ohne die eine elementare Wirtschaftsmacht nicht lebbar gewesen wäre: die Landwirtschaft.

Den ungezählten Menschen, die als Knechte und Mägde verfügbar sein mussten, und ihren Familien ist ein neues, 362 Seiten starkes Buch gewidmet. Das feierte gestern im Kreismuseum Syke Premiere – in einer Ausstellung, die das Leben der Häuslinge porträtiert.

Lebens- und Leidensgeschichte ganzer Generationen

„Was Du siehst, wenn Du die Augen zumachst, das gehört Dir“, hat der Historiker Ralf Weber sein Buch überschrieben. Er hat zwei Jahre lang systematisch das Häuslingswesen im Landkreis erforscht, mit Zeitzeugen oder Nachfahren gesprochen und Akten ausgewertet. Ergebnis: Das facettenreiche Bild einer Epoche, das Wilfried Meyer als Verleger zu einer historischen Dokumentation (Auflage: 1 500 Exemplare) mit 377 Fotos sowie 50 Skizzen und Karten geformt hat. Letztere steuerte vor allem Hausforscher Heinz Riepshoff bei.

Es ist die Lebens- und Leidensgeschichte ganzer Generationen, die mit ihrer Arbeitskraft die Miete für die Häuser „bezahlten“, die ihnen der Bauer zur Verfügung stellte – und der Menschen, die sich mit Handwerk ein Zubrot verdienten. Als Holzschuh- oder Zigarrenmacher, aber auch als Korkschneider. „Das mussten schon Kinder übernehmen“, stellte Museumsdirektor Ralf Vogeding klar. Tabakpresse, Torfschneide- oder Holzschuhmacher-Tisch prägen die Ausstellung, die noch bis zum 18. Juni im Kreismuseum zu sehen ist, anschließend an weiteren Standorten im Landkreis.

Noch immer sind nicht alle Wunden geheilt

Herzstück sind die Porträts von Häuslingen – ebenso die Tafeln, die das Verhältnis zwischen Bauern und Häuslingen thematisieren, ihren Nebenerwerb oder ihre Suche nach Perspektiven – zum Beispiel als Holland-Gänger oder Auswanderer nach Amerika.

Dazu gehört eine Datenbank mit knapp 500 Einträgen, in der Ausstellungs-Besucher nach weiteren Informationen suchen können.

Es sind stumme Zeugen einer von Not und Entbehrung geprägten Zeit, die in den 1960er-Jahren endete. „Vielleicht“, so fragte sich Ralf Vogeding, „kommen wir mit unserer Dokumentation ein bisschen spät“.

Aber gleich mehrere Fakten zeigten, dass die psychischen Wunden und die Scham einstmals Betroffener erst heilen und überwunden werden mussten. „Manche wollten im Gespräch ihren Namen nicht nennen“, so Ralf Weber.

Viele Häuslings-Häuser wurden abgerissen

Heinz Riepshoff erinnerte an eine ältere Frau mit Häusling-Erfahrungen als Kind, die sich noch heute bitter über den Bauern beschwert.

Anderseits gab es auch Bauern, die für „ihre“ Häuslinge sorgten – aber auch solche, die aus Scham über deren Behausungen zur Zeit der Vorväter diese Häuser abreißen ließen.

„Außerdem hat der damalige Landkreis Grafschaft Hoya sogar Abbruchprämien gezahlt. Aus dieser Entwicklung heraus ist die IG Bauernhaus entstanden“, blickte Riepshoff auf die 1970er-Jahre, in denen die Häuslingshäuser insbesondere bei Städtern sehr gefragt waren.

Wilfried Meyer kann sich daran erinnern, dass diese Häuser in Weyhe „heiß abgebrochen“ wurden – bei Feuerwehrübungen. Aber zumindest eines blieb von diesem Schicksal verschont und strahlt heute mit Reetdach und saniertem Fachwerk: „Das ist eine Besonderheit in Weyhe!“

Aus Sicht des Verlegers ließ Meyer keinen Zweifel daran, dass die Erarbeitung des historischen Bands durchaus eine Herausforderung darstellte – weil mehr und mehr Material zu verarbeiten war.

Besonders beeindruckt von dieser Dokumentation zeigte sich Ralf Warneke als Marketingchef der Kreissparkasse Syke. Gemeinsam mit der Kreissparkasse Diepholz hatte sie das Projekt unterstützt – ebenso wie der Landschaftsverband Weser-Hunte. „Ohne diese Förderung wäre die Realisierung nicht möglich gewesen“, dankten die Beteiligten.

Zu haben ist die Dokumentation im Kreismuseum, den Geschäftsstellen dieser Zeitung oder der Kreissparkasse Syke, im Buchhandel sowie beim Verleger Wilfried Meyer selbst (E-Mail: w.meyer.weyhe@t-online.de).