Beim SoVD Heiligenfelde ist Wachstum angesagt

Heiligenfelde - Der Rat und die Hilfe des Sozialverbandes Deutschland ist gefragt. Das kann auch Günter Otersen, Vorsitzender des SoVD Heiligenfelde, bestätigen. Unserer Zeitung gegenüber sagte er, dass er, der seit 2004 Vorsitzender der Ortsgruppe ist, oft genug um Rat gefragt wird, wenn es um Sozialthemen geht.

Auf der Jahrestagung im DGH Heiligenfelde hörten die SoVD-Mitglieder Rudolf Dyk (Weyhe), den zweiten Vorsitzenden des SoVD-Kreisverbands Diepholz. Zur Leistungsbilanz des Kreisverbandes im Jahr 2018 führte Dyk aus, es auf Ebene des Kreisverbandes 789 Anträge in den Beratungsstellen Syke und Sulingen zu bearbeiten gab. Dabei erstritt der SoVD, so Dyk, knapp 1,1 Millionen Euro für die Mitglieder.

Erfolgreich war der SoVD auch mit 207 Widersprüchen, bei denen 360 000 Euro erstritten wurden. Der 2. Kreisvorsitzende riet den Mitgliedern, sich in allen Fällen an die Beratungsstellen zu wenden. In mehr als 25 Prozent der Antragsverfahren würden, so Dyk, die Leistungen erst im Widerspruchsverfahren bewilligt. Daraus sei zu ersehen, dass es oft gilt, einen langen Atem im Kampf um sein Recht zu haben.

Der SoVD-Kreisverband zählt rund 11 000 Mitglieder in 35 Ortsverbänden. Wie der Ortsverbandsvorsitzende betonte, wächst der SoVD auch in Heiligenfelde - dort zählt er zur Zeit immerhin 123 Mitglieder.

Für die bietet der Ortsverband unter anderem Fahrten an, die die Gemeinschaft festigen. So ging es im Vorjahr zum Spargelessen und nach Bad Driburg in Café Heise, um die Pralinenherstellung vorgeführt zu bekommen. In diesem Jahr steht wieder das traditionelle Spargelessen an, ferner eine Schiffsfahrt im Juni in Minden auf der Wasserstraßenkreuzung Weser-Mittellandkanal und im September nach Cuxhaven-Duhnen. Auch der Kassenbericht von Schatzmeister Hans-Werner Schröder kam bei den Mitgliedern gut an.

Seit 15 Jahren ist Joachim Wilhelm Schriftführer des Ortsverbandes. Dafür dankte ihm Otersen mit einem Präsent. nie