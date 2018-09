Kermes des Türkisch-Islamischen Kulturvereins: Jeder willkommen

Syke - Der Türkisch-Islamische Kulturverein in Syke, der unter dem Dachverband des Ditib steht, hatte auf dem Gelände der Osmanli Camii-Moschee in der Bahnhofstraße zwei Tage lang zu einer Kermes eingeladen.

Die Gastgeber Habibe und Attila Öztürk begrüßten dazu zahlreiche Gemeindemitglieder sowie Gäste aus der ganzen Region. Attila Öztürk ist Vorsitzender des Vereins, dem gegenwärtig 86 Mitglieder angehören.

Die Besucher konnten an einer Moschee-Führung teilnehmen und sich die Räumlichkeiten anschauen: Den Waschraum, in dem die Männer vor dem Gebet eine rituelle Waschung vornehmen, den großen Gebetssaal für die Männer und den kleineren für die Frauen sowie die Gebetsnische, in der der Imam während des Betens kniet.

Kermes bedeutet so viel wie „Wohltätigkeitsbasar“. Tatsächlich waren sehr viele Frauen damit beschäftigt, ihren Gästen ein reichhaltiges, abwechslungsreiches Buffet aufzubauen. Es gab Teigspeisen mit Füllungen aus Spinat, Käse oder Kartoffeln, die am offenen Herd eingebacken wurden.

Reichhaltige Auswahl an Speisen

An Fleischspeisen bestand die Auswahl aus Döner, Kebab und gegrilltem Fisch. Sehr vielfältig waren die Süßspeisen wie Künefe, eine Spezialität aus Engelshaaren mit viel süßem Sirup, oder Sesamringe, dem Spritzgebäck Tulumba und den Lokum, süßen Würfeln. Dazu wurde Tee oder türkischer Mokka getrunken. Alle Zutaten wurden der Gemeinde gespendet, alle Speisen und Getränke von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zubereitet. Der Überschuss kommt der Gemeindearbeit zugute.

Im hinteren Bereich durften Besucher und Kinder sich die Hände mit Henna bemalen lassen. Zwei junge Damen zeichneten die kunstvollen Ornamente mit Hennapaste aus einer Spritztüte auf die Handrücken. Vor der Moschee tobten die Kinder in einer großen Hüpfburg, und alle erwarteten den Imam Abdurrahman Emin von seiner Pilgerreise zurück, die er vor einigen Tagen nach Mekka unternommen hatte.

Habibe Öztürk freute sich darüber, dass sie unter den Besuchern auch Deutsche begrüßen konnte. Sie hofft jedoch, dass deren Zahl noch größer wird, und erinnert daran, dass die Türen ihrer Moschee allen Besuchern ständig und nicht nur bei einem Kermes offen steht. „Bei uns ist jederzeit jeder Gast herzlich willkommen.“

bt