Landkäufe aus Umland-Gemeinden treiben die Preise im Landkreis Diepholz nach oben

Es gibt ein West-Ost Gefälle bei den Preisen für Agrar- und Ackerflächen im Landkreis Diepholz. © Gregor Hühne

Ackerböden sind in manchen Teilen des Landkreises gefragter und teurer als in anderen.

Landkreis Diepholz – Es gibt ein West-Ost Gefälle bei den Preisen für Agrar- und Ackerflächen im Landkreis Diepholz. Der Richtwert hier liegt zwischen 6,40 und 9,50 Euro pro Quadratmeter. „Die Gründe sind naturgemäß Angebot und Nachfrage“, sagt Gerd Ruzyzka-Schwob, Dezernatsleiter beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung.

Höhere Preise verzeichnen vor allem die Regionen Twistringen, Barnstorf, Diepholz und Lemförde. Ein Grund ist, „dass in den Nachbarlandkreisen kaum Land verkauft wird“, weiß Kreislandwirt Wilken Hartje. Dort florierten Städte wie Vechta, Cloppenburg, Damme. Für ihr Wachstum wiesen diese Städte neue Bauflächen aus, doch das bedeutet auch, dass sie Ausgleichsflächen bereithalten mussten. „Das bringt Druck auf den Kessel“, so Hartje. „Wir hatten schon, dass die Stadt Cloppenburg ausgleichsweise im Landkreis Diepholz kaufte.“

„Preisniveau im Landkreis Diepholz vergleichsweise günstiger“

In den Nachbar-Landkreisen liegen die Bodenrichtwerte zwischen 10,70 Euro pro Quadratmeter in Wildeshausen und 13 Euro in Vechta und Lohne. „Von daher erscheint den dortigen Marktteilnehmern das Preisniveau im Landkreis Diepholz vergleichsweise günstiger“, erzählt Ruzyzka-Schwob.

Ein weiterer Grund für die steigenden Bodenpreise hier sei die Nullzinspolitik der jüngeren Vergangenheit. Diese machte die Kreditaufnahme preiswerter. „Deshalb war es auch für Nichtlandwirte interessant, in die Flächen und Ackerböden zu investieren, beispielsweise um Lagergebühren bei der Bank zu vermeiden“, so Hartje. Nun steigen die Zinsen wieder.

Dennoch: „Das Land ist nicht vermehrbar“, mahnt der Kreislandwirt. Wegen zunehmender Verknappung rechnet er mit weiter steigenden Preisen. Die Nachfrage komme derzeit neben den kommunalen Käufern oft von landwirtschaftlichen Höfen, sagt Hartje. Die müssten wachsen und könnten nicht pausieren. „Es gibt viele große, spezialisierte Betriebe im Landkreis Diepholz.“ Und die bekämen leichter Geld von der Bank als Kleinere.

Verfahrensregeln beim Kauf von Agrarfläche

„Es gab auch immer Heuschrecken, die uns weismachen wollen, dass sie Landwirte werden wollen“, sagt Hartje. Dagegen müsse man mit Auflagen arbeiten. „Es ist ein Spagat. Wir müssen die Flächen für die Landwirtschaft sichern, es aber auch neuen Leuten ermöglichen, Landwirte zu werden.“

Das Thema Großinvestoren sei dagegen eher ein ostdeutsches Problem, ordnet Hartje ein. Dort gehe es nicht um den Erwerb von fünf oder zehn Hektar Fläche, sondern um 500 bis 1000. Das seien meist industrielle Käufer oder Investoren und keine landwirtschaftlichen Betriebe wie im Kreis Diepholz.

Dennoch hat die Landespolitik im vergangenen Jahr mit einer Nachjustierung der Verfahrensregeln beim Kauf von Agrarflächen reagiert. Die Genehmigungspflicht für den Kauf von Ackerflächen sank seit September auf ein halbes Hektar. Auch das Vorkaufsrecht der NLG für Flächenkäufe wurde auf 0,5 Hektar abgesenkt. Die Niedersächsische Landgesellschaft könne Kaufverträge aufheben und Flächen erwerben, wenn ein Nichtlandwirt nicht in der Lage ist, einen Acker zu bewirtschaften. „Das ist ein harter Eingriff“, räumt Wilken Hartje ein, „der gut abgewogen sein muss“. Damit sollen die Flächen in landwirtschaftlicher Hand verbleiben.

Preisentwicklung bei Ackerflächen

Das passiert laut Hartje regelmäßig. Der Haken: Auch NLG-Käufe trieben die Preise. Nach jedem Erwerb falle die Grunderwerbssteuer erneut an. „Das kritisieren wir“, so Hartje. Eine Neuregelung des Gesetzes sei in Planung.

Die Preisentwicklung bei Ackerflächen sei derweil kein neues Phänomen. Zwischen 2013 und 2017 kletterten sie vergleichsweise schnell, erinnert sich Hartje. Gerd Ruzyzka-Schwob beobachtet ebenfalls die Entwicklung: „Momentan gibt es etwas Ruhe auf dem Markt“, aber zukünftig werde es weiterhin einen Flächenbedarf und damit einhergehend steigende Preise geben.