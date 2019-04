Vocal Coach Anya Mahnken kommt nach Syke und spricht über Talent und Träume

Workshop am 21./22. Juni

+ © Kreismusikschule Anya Mahnken ist überzeugt, dass jeder singen kann. © Kreismusikschule

Syke – „Singen kann jeder“, behauptet Musikerin und Vocal Coach Anya Mahnken. Am 21. und 22. Juni ist sie zu Gast in Syke und gibt einen Vocal-Workshop. Der zweitägige Kurs richtet sich an Sänger, die schon über erste Erfahrungen verfügen.