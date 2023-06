BBS-Schülerinnen erarbeiten professionelles Marketingkonzept

Von: Gregor Hühne

Präsentieren ihre ihre Wirtschaftsanalysen (v.l.): Antonia Krüger, Lisa Nows-Grevesmühl, Sarah Behlmer und Vanessa Meyer. Daneben Konditorei-Inhaberin Anna-Sophie Heinrich und Lehrerin Beatrix Kirchheck. Nicht auf dem Bild ist Leonie Walter. © Gregor Hühne

Fünf Schülerinnen des Syker Berufsgymnasiums Wirtschaft haben ein Marketingkonzept für die Konditorei von Inhaberin Anna-Sophie Heinrich erarbeitet und präsentiert. Die Konditorei und Patisserie an der Hauptstraße stand Modell für die analytische Konzeptarbeit, die auch von Profis hätte kommen könnte.

Syke – Eigentlich erarbeiten große Konzerne mit professionellen Teams in großen Arbeitsgruppen Konzepte, um Unternehmen zu retten oder mindestens etwas besser am Markt aufzustellen. Dass solche fundierten Tipps nicht nur von betagten und hoch bezahlten Fachleuten stammen können, bewiesen nun vier Schülerinnen des Syker Berufsgymnasiums Wirtschaft. Sie erarbeiteten ein Marketingkonzept für das Geschäft „Anna‘s Konditorei und Patisserie“.

Das Unternehmen an der Hauptstraße 2a in Syke gibt es wirklich. Inhaberin Anna-Sophie Heinrich stand mit ihrem Laden und viel Freude dem Schulprojekt Modell, Rede und Antwort. Im März meldeten sich die fünf Mädchen von der BBS bei der 26-jährigen Konditorin und fragten, ob sie für die Marktanalyse bereitstünde. Anna-Sophie Heinrich willigte ein.

„Fan davon, mit echten Menschen zu tun zu haben

Antonia Krüger, Lisa Nows-Grevesmühl, Sarah Behlmer, Vanessa Meyer und Leonie Walter (alle in der 12. Klasse) machten sich daraufhin ans Werk. Sie führten Umfragen mit 79 Personen, entwickelten Social-Media-Strategien und erarbeiten Verbesserungsvorschläge für das Auftreten, Aussehen und die Ausgestaltung von „Anna‘s Konditorei“.

So entwarfen die Schülerinnen auch ein neues Logo, einen kürzeren Firmennamen („Anna‘s Tortenherz“) und bauten eine Webseite mit bebildertem Online-Versand. Außerdem raten sie dazu, die Stadt zu fragen, ob die Tische und Stühle vor der Konditorei etwas erweitert werden dürfen.

Und was sagt die Konditormeisterin selbst zu den vielen Ideen der Schülerinnen? Es seien viele interessante Punkte dabei. Einige Gedanken habe sie selbst schon gehabt. Leider fehle es ihr in der Regel an der Zeit für die Umsetzung. Beispielsweise würde Anna-Sophie Heinrich liebend Backvideos anfertigen und bei Social-Media hochladen.

Produkte angelehnt an die Jahreszeiten

Besonderen Gefallen fand die Konditormeisterin am Konzept der Produkte nach Jahreszeiten, dem sogenannten Vier-Phasenmodell. Die Schülerinnen erarbeiteten dazu Designideen und Farbpaletten mit Produktnamen wie „Frühlingszauber“, Wiesenfeuer“, „Nordlicht“ und „Schwarzwaldeiszeit“.

Eine Anmerkung von der Konditormeisterin an die Schülerinnen: Viele zu ausgefallene Produkte ließen sich eher in Hamburg verkaufen als im traditionelleren Syke.

Das erarbeitete Marketingkonzept präsentierten die Schülerinnen am Mittwoch in der BBS vor Klassenlehrerin Beatrix Kirchheck, Mitschülern und Bernhard Zahn, ständigem Vertreter des Schulleiters. Der attestierte den Schülerinnen, dass sie „sehr kreativ und vielseitig“ seien. Er selbst sei ein „Fan davon, mit echten Menschen zu tun zu haben“, sagte er. In Zeiten von ChatGPT und künstlicher Intelligenz, die Hausarbeiten binnen Sekunden anfertigten, sei das nicht mehr in jedem Fall selbstverständlich.

Bernhard Zahn merkte außerdem an, dass Menschen in Fragebögen häufig Dinge ankreuzten, die sie dann im wahren Leben doch nicht täten. Beispielsweise seien zunächst einmal alle für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, aber wenn es um das Geld geht, kauften doch viele die Brötchen beim Discounter. Damit hinterfragte Zahn die Schülerinnen, ob sie die Umfrageergebnisse der Marktanalyse auch kritisch betrachtet hätten. Das Ergebnis der Erhebung in der Syker Hauptstraße deutete darauf hin, dass Leute durchaus bereit seien, mehr auszugeben, wenn die Qualität der Produkte auch höher sei. Bei der Frage ließ sich Schülerin Sarah Behlmer nicht verunsichern und reagierte selbstsicher. Das Umfrageergebnis decke sich mit Online-Umfragen, wo Menschen weniger dazu neigen, die Unwahrheit anzugeben, verteidigte die Schülerin das Ergebnis der Straßenumfrage.

„Anna‘s Konditorei“ seit einem Jahr in Syke

Anna-Sophie Heinrich bewundert den Arbeitseinsatz der Schülerinnen: „Die Mädels haben viel Zeit in das Projekt gesteckt“, sagt sie. Sie freue sich, der Grundstein für das „imaginäre Geschäft“ zu sein. Nun werde sie ausführlich in die Präsentationsunterlagen schauen, ob sie nicht doch die ein oder andere Idee daraus umsetzen könne.

Anna-Sophie Heinrich eröffnete „Anna‘s Konditorei und Patisserie“ vor rund einem Jahr in Syke (wir berichteten). Seitdem wächst das Geschäft. Zwei Aushilfen arbeiteten mittlerweile im Verkauf, davon sei eine sogar aus der Schülerschaft. Eine neue Vollzeitstelle erleichtere der Unternehmerin die Arbeit. „Sonst hätte ich heute nicht die Zeit gehabt, mir die Präsentation anzuschauen“, sagt sie. Das Geschäft sei auf einem guten Weg. Am Sonntag, 11. Juni, ist das einjährige Bestehen. Die Konditorei ist dann von 12 bis 17 Uhr geöffnet, wirbt die Inhaberin. Es werde unter anderem ein Glücksrad sowie eine Tombola um 15 Uhr geben.