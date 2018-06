BBS-Schülerinnen erreichen den vierten Platz beim Deutschen Gründerpreis

An Deutschlands Spitze

+ © Deutscher Gründerpreis für Schüler / Klaus Knuffmann Die Syker Schülerinnen Carolin Tietjen (v.l.) , Chantal Sander, Julia Postler, Jessica Schabdach und Viktoria Tur feiern in Hamburg den vierten Platz beim Deutschen Gründerpreis. © Deutscher Gründerpreis für Schüler / Klaus Knuffmann

Syke/Hamburg - Eineinhalb Wochen großer Anspannung sind am Dienstagabend von fünf Schülerinnen der Syker BBS-Europaschule abgefallen. Mehr als 4 000 Schüler haben in diesem Jahr am Deutschen Gründerpreis teilgenommen und die Sykerinnen erfuhren in der vergangenen Woche, dass sie es mit ihrer Idee – dem Chameleon – ins Finale unter die besten zehn Teams geschafft hatten. Das Ende der Fahnenstange war damit jedoch noch nicht erreicht.