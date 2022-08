BBQ Monster verzichtet auf Teilnahme an Deutschen Grillmeisterschaften und verliert Vizetitel

Von: Frank Jaursch

Ein Gruß an den Nachfolger: Das Team von BBQ Monster aus Syke hat noch einmal den Pokal von 2019 herausgeholt und gratuliert Real Smoke BBQ zum Vizegrillmeister-Titel. V.l. Thorsten Lilkendey, Sebastian Schwenen, Ana Schwenen, Jérôme Raatz. Nicht auf dem Bild: die Teammitglieder Michael Meyer, Christian Brassat und Tim Jacobs. © Foto: Schwenen

Das Monster blieb daheim: Das Syker Team von BBQ-Monster, das vor drei Jahren sensationell Zweite bei den Deutschen Grillmeisterschaften wurde, ist in diesem Jahr nicht zu den Titelkämpfen angetreten. Teamchef Sebastian Schwenen erzählt, warum.

Syke – Volle drei Jahre lang hat sich BBQ Monster als amtierende deutsche Vizegrillmeister bezeichnen können. 2019 holte das Syker Team um Sebastian Schwenen den zweiten Platz bei den Titelkämpfen in Fulda, in den beiden folgenden Jahren fielen die Wettbewerbe coronabedingt aus. Am Wochenende nun ging erneut in Fulda die 2022er-Version der Deutschen Grillmeisterschaft über den Grillrost. Ohne das Syker BBQ Monster.

Vier der Teammitglieder trafen sich am Sonntagabend in einer Burgerbar in Bremen, um ihren Nachfolgern über die sozialen Netzwerke einen Gruß zu schicken. Ab sofort kann sich Real Smoke BBQ aus Stuttgart mit dem Namen Deutscher Vizemeister schmücken.

Insgesamt 31 Teams aus dem ganzen Bundesgebiet stellten sich der Aufgabe, sechs Gänge zuzubereiten: von der Bratwurst mit Beilage über eine Hirschkalbskeule, ein BBQ-Frühstück, Rippchen und ein vegetarisches Gericht bis hin zum Dessert.

Wenn man realistisch ist, hat man ohne Training keine Chance. Und wir fahren da ja nicht hin, um auf Platz 28 zu landen.

Eine erneute Teilnahme haben die Syker Grillexperten diesmal nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Aus gutem Grund: Dem Team fehlte die Zeit, um sich gewissenhaft vorzubereiten. „Wenn man realistisch ist, hat man ohne Training keine Chance. Und wir fahren da ja nicht hin, um auf Platz 28 zu landen.“

Vorbereitung zeitaufwändig - und teuer

Im Jahr 2019, als sie Bremer Landesmeister und Zweiter bundesweit wurden, „waren wir richtig im Flow“, erinnert sich Schwenen. Etwa 10- bis 15-mal, so schätzt der Syker, habe sich das Team für je einen halben Tag getroffen, um die Abläufe zu proben und alle Gänge immer und immer wieder zuzubereiten – mit dem ganzen Team und allen Zutaten. Das geht ordentlich ins Geld. „Und es geht wirklich um Feinheiten – bei der Würzmischung, beim Garzustand...“

Hinzu kamen die kreativen Rezeptideen, mit denen die Syker Griller die Jurys immer wieder überzeugten. „Ich kann da ja nicht ‘ne Bratwurst mit Senf hinlegen.“ Mit dem Rückenwind aus den Landes- und Bundesfinals wollten die Syker 2019 sogar die deutschen Farben bei der Grill-WM in Belgien vertreten.

Und dann kam Corona. Alle Veranstaltungen fielen aus. Auch die Meisterschaften wurden abgesagt, auf 2021 verschoben, erneut abgesagt. Das hatte auch berufliche Folgen für Schwenen, der mit seinem BBQ Monster nebenberuflich als Caterer unterwegs ist. Er teilte das Schicksal vieler Gastronomen: Ihm fielen über viele Monate Veranstaltungen weg. Erst in diesem Jahr ging es wieder so richtig los.

Die Rückkehr des geschäftlichen Erfolgs war zugleich ein Grund, dass keine Zeit zum Trainieren übrig blieb. Nicht nur bei ihm: Teile des Teams hatten sich beruflich oder privat verändert. Für die eingeschworene Truppe war es längst nicht mehr so einfach, alle unter einen Hut zu bekommen.

Weil die Grill-Weltmeisterschaft in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden konnte, hat die Syker Gruppe sogar eine Startberechtigung für die Titelkämpfe im belgischen Torhout am ersten September-Wochenende. Doch auch diese Chance auf ein Kräftemessen mit den besten Grillern der Welt muss das BBQ Monster verstreichen lassen.

„Party-Team“ mit Spaß am Feiern

„Da trauern wir schon ein bisschen“, räumt Schwenen ein. „Es haben ja eigentlich noch alle Lust.“ Wo wären die Syker in Bestform wohl im Konzert der ganz Großen gelandet, wenn Corona nicht gekommen wäre? Diese Frage wird man nicht beantworten können. Fest steht für Sebastian Schwenen nur: Ein Wettbewerb mit Corona-Einschränkungen wäre nur der halbe Spaß gewesen. „Wir sind ein Party-Team, wir wollen auch feiern, Musik hören, Freundschaften mit anderen Teams schließen. Das alles unter Corona-Bedingungen? Dann braucht man den Kram nicht zu machen.“

Bis heute sind Mitglieder der Vizemeister-Mannschaft immer mal wieder dabei, wenn Schwenen einen größeren Catering-Auftrag bekommt. In diesem Jahr sind die Firmenfeiern verstärkt ins Auftragsbuch des Sykers zurückgekehrt. „Zurzeit läuft’s super“, freut sich Sebastian Schwenen. „Die Leute haben Nachholbedarf.“ Während es in Fulda um den Titel ging, stand der 44-Jährige zeitweise selbst am Grill – auf einer Hochzeitsfeier.

Den zweiten Platz „erbte“ mit Real Smoke BBQ ein Team, das – genau wie die Syker vor drei Jahren – zum ersten Mal am Start war. Kuriose Begebenheit: Die Plätze eins und drei blieben in diesem Jahr unverändert gegenüber dem Wettbewerb von 2019.

Comeback? „Warten wir doch mal ab.“

Ob es das Team BBQ Monster noch einmal bei Grillmeisterschaften zu sehen gibt? „Das Team gibt’s noch!“, betont Sebastian Schwenen. Ein Comeback hält er nicht für ausgeschlossen. „Warten wir doch mal ab, was sich noch so tut.“