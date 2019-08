BBQ-Monster stürmen aufs Podest

Mit dem zweiten Platz hat das Team „BBQ Monster“ aus Syke bei der 24. Deutschen Grill- und Barbecue-Meisterschaft in Fulda eine Glanzleistung abgeliefert. Auf der Rückfahrt vom Veranstaltungsort beantwortet Sebastian Schwenen am Telefon die Fragen der Kreiszeitung.

Lassen Sie Ihr Grillbüfett noch einmal vor unserem inneren Auge aufleben. Was haben Sie bei der Grillmeisterschaft zubereitet?

Es mussten sechs Gerichte zubereitet werden. Am Samstag zwei Gänge: Schweinenacken und Fisch. Und am Sonntagvormittag gab es Kalb, Reh, etwas vegetarisches und ein Dessert. Beim Dessert und beim Vegetarischen sind wir jeweils auf Platz zwei gelandet. Bei dem Schweinenacken und bei dem Kalb haben wir den vierten Platz gemacht, bei dem Fisch den siebten und bei Reh den zwölften von 24 Teams. Insgesamt hat uns das auf Platz zwei gebracht.

Eine klassische Bratwurst musste also nicht zubereitet werden?

Nein, die ist glaube ich vor ein paar Jahren gestrichen worden – auch wohl unter viel Protest von einigen Schlachterverbänden. Man hat das wohl entschieden, weil die Bratwurst ein wenig endlich ist, was die Vielfalt betrifft. Das Problem ist auch: Wenn man Bratwurst vor Ort frisch selber macht, muss man mit rohem Hackfleisch rumhantieren. Und das ist auf Meisterschaften, wo man nur eine bedingt gute Kühlung hat, schwierig. Mit einer klassischen Bratwurst aus dem Supermarkt, damit reißt man nichts mehr bei so Meisterschaften.

Wenn wir noch einmal auf die Gerichte blicken, die Sie zubereitet haben: Wo liegen dort die Schwierigkeiten?

Die Hauptschwierigkeit bei so einem Wettbewerb ist, dass wir elf Portionen abliefern müssen und wir haben einen Zeitraum von zehn Minuten. Am Sonntag war das jede Stunde ein Gericht. Am Ende muss das Essen dann ganz schnell zu den Juroren, damit es noch warm ist. Gerade bei Fisch ist die Schwierigkeit, dass er dann nicht komplett trocken oder drüber ist, und bei Gemüse, dass es nicht labbrig oder gummiartig wird. Man muss auch Gerichte finden, die den Juroren gut schmecken. Wir haben dabei nicht so ein Chichi gemacht. Wir haben klare, definierte Hauptgänge mit einer vernünftigen Beilage, aber ohne irgendeinen Champagnerschaum oder irgendwelche Trüffelblümchen genommen.

Gab es bei den Kreationen Überschneidungen mit anderen Teams?

Ne, nicht wirklich. Das ist aber unglaublich schwierig. Wenn man so rumgeht und sich die Showteller der anderen Teams anschaut, dann sahen die teilweise deutlich spektakulärer aus als unsere. Viele Teams legen sehr viel Wert auf Optik. Das Manko daran ist allerdings, dass die Optik nur zu 15 Prozent in die Wertung miteinfließt. Wenn es doof schmeckt, hat man das Gericht dann halt versaut. Bei den Gerichten muss man sich außerdem auf alle sechs konzentrieren. Man kann nicht sagen, ich bin mega gut im Schwein, ich mache jetzt nur das Schwein super und konzentriere mich nicht auf die anderen. Dann liegt man ganz weit hinten. Das ist jetzt die erste deutsche Meisterschaft und auch erst der dritte große Wettbewerb, den wir in dieser Teamkonstellation machen. Jetzt sind wir natürlich schwer begeistert, dass wir gleich so abgeliefert haben und dass unser Geschmack, den wir gerne mögen, auch bei den Juroren gut angekommen ist.

+ Hinter den Kulissen: Wer deutscher Grillmeister werden will, muss auch Vegetarisches zubereiten können. © GBA e.V. / BBQ Monster

Im Vorbericht hatten Sie erwähnt, dass Grillmeisterschaften für die Teams auch finanziell sehr aufwendig sind. Erwarten Sie durch ihre Platzierung jetzt neue Sponsoring-Angebote?

Nein, weil wir keine wollen. (lacht) Es ist einfach so, dass sich viele Teams auf gutdeutsch prostituieren. Wenn ich mir so einen günstigen Baumarkt-Grill dahinstelle und für den Werbung mache, weil ich halt 5 000 oder 10 000 Euro im Jahr von denen kriege, und hinter dem Schild auf ganz anderen Profigrillen grille, dann verkaufe ich meine Seele. Wir sind selber auch keine Freunde von Fertigsoßen und Produkten, die jeder verwendet. Wir machen das lieber selber. Außerdem ist es so: Wenn ich Rezepte im Internet finde, dann kann ich die eigentlich gar nicht auf der Deutschen Grillmeisterschaft verwenden. Ich muss noch ein bisschen mehr drauflegen. Wichtig sind dabei auch die Produkte. Wir haben sehr hochwertige Produkte gekauft. Wir sind extra am Freitagmorgen nach Hamburg gefahren und haben Fisch in einem Delikatessen-Laden gekauft. Dort haben wir uns auch sehr gute Gemüsesorten gekauft, die sonst kaum einer hat. Damit kann man punkten.

Wie geht es bei Ihnen nun weiter? Wollen Sie das nächste Mal wieder bei der Deutschen Meisterschaft antreten?

Wir sind noch am überlegen. Vielleicht gehen wir eher eine Nummer höher. Mit unserem zweiten Platz kann es nämlich gut sein, dass wir uns für die Europa- oder die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Da werden immer jeweils zwei deutsche Teams geladen und es kann sein, dass wir da angefragt werden. Das wäre dann das nächste Ziel. Ich glaube nicht, dass wir in Fulda noch mal antreten, weil einfach der zeitliche, organisatorische und finanzielle Aufwand sehr groß ist. Wir haben diesmal 3 000 bis 4 000 Euro ausgeben und 2 000 Euro an Preisgeld bekommen. Das ist schon ganz gut, aber das deckt nicht ganz die Kosten. Und ganz wichtig noch mal: Das ist eine Teamarbeit gewesen. Wir sind fünf Männer und eine Frau gewesen. Das geht nicht alleine, und es gibt nicht einen Grillmeister. Es geht nur als Team.

Jetzt sitzen Sie gerade im Auto und fahren nach Hause. Gibt es heute Abend noch ein gemeinschaftliches Grillen zum Abschluss oder können Sie mittlerweile kein Grillfleisch mehr sehen?

Ne, ich kann keins mehr sehen. Ich glaube, das ist, als wenn Sie einen Marathon-Läufer nach einem erfolgreichen Lauf fragen, ob er noch mal eine Runde für Sie laufen kann. (lacht) Selber grillen möchte ich nicht, aber Grillfleisch essen ist ok. Auf der Meisterschaft grillt man für jede Menge Juroren, aber selber kriegt man nichts, weil man einfach keine Zeit hat zum Essen. Außerdem grillen wir nur bestimmte Mengen. Wir sitzen dann abends da und hauen uns ‘ne Tüte Chips rein und Weingummi. (lacht)

Zum Abschluss eine Frage, die für alle Hobbygriller interessant sein dürfte: Was ist ihrer Meinung nach der häufigste Fehler beim Grillen? Wie wird man zum Grill-Profi?

Grundsätzlich gilt: Man sollte sich auf das Produkt konzentrieren. Das bedeutet, dass man zum Beispiel mal ein unmariniertes Stück Fleisch beim Schlachter kauft. Und das dann einfach mal ein bisschen ölen oder ein bisschen Butter drauf und Salz. Genau so mit dem Gemüse: einfach mal ein bisschen mutig sein und Brokkoli, Blumenkohl oder grünen Spargel grillen. Einfach mal das grillen, wo man das Eigentliche noch rausschmeckt und nicht alles übertünchen mit irgendwelchen Soßen. Da hat man dann nicht so viel von.

